PSV-Inter probabili formazioni, Champions League: torna Mauro Icardi dal primo minuto

Sarà un mercoledì sera decisivo per l’Inter e la sua avventura in Champions League. I nerazzurri fanno visita al PSV nella seconda giornata della fase a gironi e devono uscire con i tre punti dall’Olanda per non sprecare la fondamentale vittoria all’esordio contro il Tottenham.

Rispetto proprio alla partita con gli inglesi non ci saranno esperimenti da parte di Luciano Spalletti, che non metterà Skriniar terzino destro, ma lascerà lo slovacco nella sua classica posizione al centro della difesa insieme a De Vrij. Sulle fasce agiranno D’Ambrosio e Asamoah. In mediana ci saranno Brozovic e Vecino, con il terzetto Politano (in vantaggio su Candreva e Keita), Nainggolan e Perisic alle spalle di Mauro Icardi. Parte dunque dalla panchina Lautaro Martinez.

Van Bommel non potrà contare sugli infortunati Rigo e Thomas. Sulla fascia destra in difesa giocherà Angeliño ed in mezzo alla difesa ci saranno Viergever e Schwaab. A centrocampo agiranno Hendrix e Rosario e davanti a loro ci sarà il terzetto tutto fantasia formato da Bergwijn, Pereiro e Lozano. Il perno dell’attacco sarà De Jong.

Queste le probabili formazioni della partita

PSV (4-2-3-1): Zoet; Angeliño, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix, Rosario; Bergwijn, Pereiro, Lozano; De Jong

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi













Foto: bestino / Shutterstock.com