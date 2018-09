Calendario Champions League 2018-2019: date, orari e tv di tutte le partite. Il programma delle italiane

La Champions League 2018-2019 di calcio scatterà il 18 settembre con la prima giornata della fase a gironi. Il format della massima competizione continentale per club è sempre il medesimo: otto gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due di ogni raggruppamento accedono agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta del torne. Nei vari gruppi non possono essere presenti formazioni provenienti dallo stesso Paese.

La Juventus se la dovrà vedere col Manchester United, il Valencia e lo Young Boys: i bianconeri possono puntare al passaggio del turno ma dovranno sudare. L’inter è chiamata a un’impresa contro Barcellona, Tottenham e PSV. La Roma incrocerà il Real Madrid ma contro CSKA Mosca e Viktoria Plzen partirà sempre favorita. Il Napoli affronterà corazzate come PSG e Liverpool oltre alla Stella Rossa.

Di seguito il calendario della Champions League 2018-2019 con le date di tutte le partite, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di tutti gli incontri. Sky trasmetterà in diretta tv tutte le partite che saranno anche in diretta streaming su Sky Go. Su Rai Uno verranno trasmesse sei partite, una per una giornata, sempre di mercoledì e sempre delle italiane.

Prima giornata

Martedì 18 settembre

ore 18.55 Barcellona-PSV (B)

ore 18.55 Inter- Tottenham (B)

ore 21.00 Brugge – Borussia Dortmund (A)

ore 21.00 Monaco – Atletico Madrid (A)

ore 21.00 Liverpool – PSG (C)

ore 21.00 Stella Rossa – Napoli (C)

ore 21.00 Galatasaray – Lokomotiv (D)

ore 21.00 Schalke 04 – Porto (D)

Mercoledì 19 settembre

ore 18.55 Ajax – AEK Atene (E)

ore 18.55 Shakhtar – Hoffenheim (F)

ore 21.00 Benfica – Bayern Monaco (E)

ore 21.00 Manchester City – Lione (F)

ore 21.00 Real Madrid – Roma (G)

ore 21.00 Valencia – Juventus (H)

ore 21.00 Viktoria Plzen – CSKA Mosca (G)

ore 21.00 Young Boys – Manchester United (H)

Seconda giornata

Martedì 2 ottobre

ore 18.55 Hoffenheim – Manchester City (F)

ore 18.55 Juventus – Young Boys (H)

ore 21.00 AEK Atene – Benfica (E)

ore 21.00 Bayern Monaco – Ajax (E)

ore 21.00 Lione – Shakhtar (F)

ore 21.00 CSKA Mosca – Real Madrid (G)

ore 21.00 Roma – Viktoria Plzen (G)

ore 21.00 Manchester United – Valencia (H)

Mercoledì 3 ottobre

ore 18.55 PSG – Stella Rossa (C)

ore 18.55 Lokomotiv – Schalke 04 (D)

ore 21.00 Atletico Madrid – Brugge (A)

ore 21.00 Borussia Dortmund – Monaco (A)

ore 21.00 PSV – Inter (B)

ore 21.00 Tottenham – Barcellona (B)

ore 21.00 Napoli – Liverpool (C)

ore 21.00 Porto – Galatasaray (C)

Terza giornata

Martedì 23 ottobre

ore 18.55 AEK Atene – Bayern Monaco (E)

ore 18.55 Young Boys – Valencia (H)

ore 21.00 Ajax – Benfica (E)

ore 21.00 Hoffenheim – Lione (F)

ore 21.00 Shakhtar – Manchester City (F)

ore 21.00 Real Madrid – Viktoria Plzen (G)

ore 21.00 Roma – CSKA Mosca (G)

ore 21.00 Manchester United – Juventus (H)

Mercoledì 24 ottobre

ore 18.55 Brugge – Monaco (A)

ore 18.55 PSV – Tottenham (B)

ore 21.00 Borussia Dortmund – Atletico Madrid (A)

ore 21.00 Barcellona – Inter (B)

ore 21.00 Liverpool – Stella Rossa (C)

ore 21.00 PSG – Napoli (C)

ore 21.00 Galatasaray – Schalke 04 (D)

ore 21.00 Lokomotiv – Porto (D)

Quarta giornata

Martedì 6 novembre

ore 18.55 Monaco – Brugge (A)

ore 18.55 Stella Rossa – Liverpool (C)

ore 21.00 Atletico Madrid – Borussia Dortmund (A)

ore 21.00 Inter – Barcellona (B)

ore 21.00 Tottenham – PSV (B)

ore 21.00 Napoli – PSG (C)

ore 21.00 Porto – Lokomotiv (D)

ore 21.00 Schalke 04 – Galatasaray (D)

Mercoledì 7 novembre

ore 18.55 CSKA Mosca – Roma (G)

ore 18.55 Valencia – Young Boys (H)

ore 21.00 Bayern Monaco – AEK Atene (E)

ore 21.00 Benfica – Ajaz (E)

ore 21.00 Lione – Hoffenheim (F)

ore 21.00 Manchester City – Shakhtar (F)

ore 21.00 Viktoria Plzen – Real Madrid (G)

ore 21.00 Juventus – Manchester United (H)

Quinta giornata

Martedì 27 novembre

ore 18.55 AEK Atene – Ajax (E)

ore 18.55 CSKA Mosca – Viktoria Plzen (G)

ore 21.00 Bayern Monaco – Benfica (E)

ore 21.00 Hoffenheim – Shakhtar (F)

ore 21.00 Lione – Manchester City (F)

ore 21.00 Roma – Real Madrid (G)

ore 21.00 Juventus – Valencia (H)

ore 21.00 Manchester United – Young Boys (H)

Mercoledì 28 novembre

ore 18.55 Atletico Madrid – Monaco (A)

ore 18.55 Lokomotiv – Galatasaray (D)

ore 21.00 Borussia Dortmund – Brugge (A)

ore 21.00 PSV – Barcellona (A)

ore 21.00 Tottenham – Inter (B)

ore 21.00 PSG – Liverpool (C)

ore 21.00 Napoli – Stella Rossa (C)

ore 21.00 Porto – Schalke 04 (D)

Sesta giornata

Martedì 11 dicembre

ore 18.55 Galatasaray – Porto (D)

ore 18.55 Schalke 04 – Lokomotiv (D)

ore 21.00 Monaco – Borussia Dortmund (A)

ore 21.00 Brugge – Atletico Madrid (A)

ore 21.00 Barcellona – Tottenham (B)

ore 21.00 Inter – PSV (B)

ore 21.00 Liverpool – Napoli (C)

ore 21.00 Stella Rossa – PSG (C)

Mercoledì 12 dicembre

ore 18.55 Real Madrid – CSKA Mosca (G)

ore 18.55 Viktoria Plzen – Roma (G)

ore 21.00 Ajax – Bayern Monaco (E)

ore 21.00 Benfica – AEK Atene (E)

ore 21.00 Manchester City – Hoffenheim (F)

ore 21.00 Shakhtar – Lione (F)

ore 21.00 Valencia – Manchester United (H)

ore 21.00 Young Boys – Juventus (H)

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DELLE ITALIANE NELLA FASE A GIRONI

Ottavi di finale (andata): 12-13 febbraio e 19-20 febbraio

Ottavi di finale (ritorno) : 5-6 marzo e 12-13 marzo

Quarti di finale (andata): 9-10 aprile

Quarti di finale (ritorno): 16-17 aprile

Semifinali (andata): 30 aprile-1 maggio

Semifinali (ritorno): 7-8 maggio

Finale: 1 giugno

Foto: bestino / Shutterstock.com