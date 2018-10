VIDEO Psv-Inter 1-2, Highlights Champions League: la sintesi, le azioni salienti e i gol. Icardi decisivo

L’Inter ha sconfitto il PSV Eindhoven per 2-1 nella seconda giornata della Champions League 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti sul campo degli olandesi e hanno così infilato la seconda vittoria nella massima competizione continentale: dopo la rimonta rocambolesca sul Tottenham in casa, i ragazzi di Luciano Spalletti sono riusciti a fare la differenza anche in trasferta e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale.

Il PSV era passato in vantaggio grazie a un tiro dalla distanza di Rosario al 27′ ma l’Inter non si è mai disunita ed è riuscita a ribaltarla con grande piglio. Radja Nainggolan ha pareggiato con una bomba dal limite, poi all’inizio della ripresa la firma del capitano Mauro Icardi che ha piazzato il raddoppio e ha trascinato i compagni verso il successo. Di seguito il VIDEO con gli highlights di PSV-Inter 1-2, con tutti i gol, la sintesi, le azioni salienti.

GOL DI ROSARIO (1-0):

El pase de @HirvingLozano70 y el bombazo de Rosario… 💥👌 Así el gol con el que @PSV tomaba ventaja al 27'. Ya le dio la vuelta @Inter.pic.twitter.com/5sF2JHkobV — Sergio Dipp (@SergioADippW) October 3, 2018

GOL DI RADJA NAINGGOLAN (1-1):

GOL DI MAURO ICARDI (1-2):

Captain Icardi setting #FCIM up for a 2nd comeback in a row.#PSVInter pic.twitter.com/EnxSjyS3QL — fuboTV (@fuboTV) October 3, 2018

CLICCA QUI PER GUARDARE GLI HIGHLIGHTS DI PSV-INTER 1-2 SU SKY













Foto: Gianfranco Carozza