LIVE Pagelle Juventus-Young Boys in DIRETTA 2-0: Dybala show, che doppietta! Matuidi e Bonucci ispirati

Buonasera e bentrovati per le PAGELLE LIVE del match tra Juventus e Young Boys, valido per la seconda sessione di gare della fase a gironi della Champions League 2018-2019. I bianconeri sono reduci da un successo eroico sul campo del Valencia, maturato in 10 uomini dopo il clamoroso cartellino rosso sventolato in faccia a Cristiano Ronaldo. E proprio il fuoriclasse portoghese stasera all’Allianz Stadium sarà assente per squalifica, ma Allegri può contare sul tridente composto da Bernardeschi, Dybala e Mandzukic per avere la meglio sugli svizzeri, schiantati nella prima uscita dal Manchester United. I bianconeri sono consapevoli che una vittoria spianerebbe la strada verso la qualificazione, in attesa di giocarsi il primato nel doppio confronto con il Manchester United. Ma intanto, dopo 8 vittorie in 8 partite, il rischio di un calo di tensione è dietro l’angolo. E cedere il passo contro un avversario sulla carta non proibitivo potrebbe rivelarsi un peccato tutt’altro che veniale. Seguite con noi, a partire dalle ore 18.55, le emozioni del match tra Juventus e Young Boys minuto per minuto attraverso le nostre PAGELLE LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













JUVENTUS

Szczesny 6 – Non viene quasi mai impensierito dagli svizzeri e si limita all’ordinaria amministrazione nelle prime fasi del match.

Barzagli 6 – Nell’uno contro uno è letteralmente insuperabile e la sua fisicità è dirompente contro gli attaccanti avversari. Si distrae, però, nel chiudere una diagonale e per poco gli svizzeri non ne approfittano.

Bonucci 7 – Prova ad impostare l’azione partendo dalle retrovie, mettendo la sua qualità al servizio dei compagni. Un suo lancio magnifico imbecca Dybala in occasione del gol del vantaggio bianconero.

Benatia 6,5 – Impone il suo fisico contro le rare folate offensive degli svizzeri, mettendo la museruola agli attaccanti del club elvetico. Dalle sue parti non passa uno spillo.

Cuadrado 6,5 – Ha spazio per spingere e gioca in costante proiezione offensiva, sovrapponendosi a Bernardeschi sulla fascia destra. Sui suoi piedi capita l’occasione del possibile 3-0, ma svirgola sotto misura e non riesce ad andare al tiro.

Matuidi 7 – Corsa e pressing per dare ritmo alla linea mediana dei bianconeri e togliere respiro ai portatori di palla avversari. Un suo salvataggio a centro area impedisce agli svizzeri di pervenire al pareggio in avvio di gara. Una sua conclusione dal limite dell’area ispira il raddoppio dello scatenato Dybala.

Pjanic 6,5 – In cabina di regia riesce a dare velocità all’azione con fraseggi e verticalizzazioni d’alta scuola. Un paio di giocate di fino consentono ai compagni di dare respiro alla manovra e di mettere in difficoltà la difesa ospite.

Bernardeschi 7 – Punta i suoi diretti avversari e converge alla ricerca del tiro, per non dare punti di riferimento alla difesa elvetica. Serve un assist perfetto a Dybala, ma l’argentino spreca un rigore in movimento.

Alex Sandro 6 – Non è sempre preciso negli appoggi, ma attacca gli spazi con continuità e consente ai compagni di allargare il gioco. In fase difensiva è attento e diligente e non lascia mai spazi per le incursioni degli elvetici.

Mandzukic 6 – Difende palla e crea i presupposti per gli inserimenti offensivi dei compagni, aiutando la squadra anche in fase di non possesso. Riduce il suo impatto nell’area avversaria per mettersi al servizio del gruppo.

Dybala 7,5 – Dà subito l’impressione di essere in gran forma e si inventa un gol fantastico con uno splendido tiro al volo su assist perfetto di Bonucci dalla trequarti. Fallisce poco dopo un rigore in movimento su assist perfetto di Bernardeschi, ma si riscatta scaraventando in porta una respinta corta del portiere su conclusione di Matuidi dalla distanza.

All.: Allegri 7 – Si affida ai suoi uomini migliori, eccetto lo squalificato Ronaldo, per imprimere subito un gran ritmo alla partita. E i suoi ragazzi giocano in grande sintonia con un 3-5-2 iperoffensivo e le giocate di un superbo Dybala.

