Juventus-Young Boys stasera in tv: a che ora inizia e su che canale vederla

Stasera (ore 18.55) si giocherà Juventus-Young Boys, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I bianconeri, reduci dalle sette vittorie consecutive in campionato e dal successo in trasferta sul campo del Valencia, scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino per affrontare i modesti svizzeri che non dovrebbero riservare particolari problemi ai Campioni d’Italia. I ragazzi dei Massimiliano Allegri partiranno con tutti i favori del pronostico anche se dovranno fare a meno dello squalificato Cristiano Ronaldo, espulso in occasione dell’esordio di due settimane fa in Spagna.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio internazionale dovranno prendere nota dell’orario che è insolito rispetto alla prima serata a cui siamo comunemente abituati: la Juventus giocherà infatti alle ore 18.55, appuntamento da aperitivo con l’obiettivo di ottenere la seconda vittoria consecutiva nella massima competizione continentale e di avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale prima della doppia sfida contro il Manchester United.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Young Boys, match valido per la Champions League 2018-2019 di calcio che si giocherà stasera (ore 18.55). La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 2 OTTOBRE:

18.55 Juventus-Young Boys

JUVENTUS-YOUNG BOYS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Gianfranco Carozza