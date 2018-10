Juventus-Young Boys | Probabili formazioni| Champions League | Bernardeschi da trequartista dal 1′, spazio a Barzagli

Oggi 2 ottobre alle ore 18.55 la Juventus di Massimiliano Allegri torna nuovamente in scena in Champions League. Dopo il successo in 10 contro 11 a Valencia, in Spagna, per via della tanto discussa espulsione di Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora se la vedrà contro i campioni di Svizzera dello Young Boys.

Sulla carta i campioni d’Italia non dovrebbero avere troppi problemi, intenzionati ad allungare la propria striscia di successi in questa stagione, giunta a quota 8. Di sicuro centrare i tre punti sarebbe importante per arrivare a punteggio pieno nel proprio girone e proiettarsi alla delicata sfida contro il Manchester United nel migliore dei modi. L’unica vera incognita sarà quella di una formazione che dovrà fare a meno della sua stella. Ronaldo, infatti, è stato squalificato per quanto detto precedentemente e non prenderà parte al confronto. Tuttavia, il mister livornese può contare su un roster di alta qualità, avendo tutte le possibilità per non far rimpiangere il portoghese.

Non pochi dubbi per Allegri, che terrà senza dubbio a riposo Giorgio Chiellini. Al suo posto giocherà sicuramente Barzagli, che dovrebbe agire al fianco di Bonucci e Benatia in una difesa a tre. In porta il confermato Szczesny, mentre a centrocampo potrebbero partire dall’inizio Pjanic e Matuidi come coppia centrale, con Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie laterali. Possibile l’ingresso a partita in corso di Sami Khedira, tornato a disposizione e nella lista dei convocati. In attacco, tenendo dell’assenza di Ronaldo, giocheranno certamente Mandzukic e Dybala con Bernardeschi che dovrebbe agire alle spalle della coppia formata dal croato e dall’argentino nel ruolo di trequartista.

Gli svizzeri rispondono con un 4-4-2. Tra i pali ci sarà Von Ballmoos, con difesa a quattro composta da Mbabu, Wuthrich, Von Bergen e Benito. Sulejmani e Fassnacht saranno gli esterni alti mentre nella zona nevralgica del campo ci saranno Sanogo e Sow. In avanti infine spazio a Ngamaleu e a Hoarau, a cui verrà affidato il compito di far male alla difesa della Juventus

LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi; Mandzukic, Dybala. All. Allegri

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Mbabu, Wuthrich, Von Bergen, Benito; Sulejmani, Sanogo, Sow, Fassnacht; Ngamaleu, Hoarau. All. Seoane













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com