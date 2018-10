Champions League 2018/19: la Juventus, senza Cristiano Ronaldo, vuole solo vincere contro lo Young Boys

Dalla vittoria nel big match contro il Napoli al clamoroso ed inaspettato addio di Beppe Marotta. Un sabato sera ricco di colpi di scena per il popolo bianconero, che ha visto la propria squadra allungare in classifica sulla rivale più diretta e subito dopo è rimasto colpito dalle parole di uno dei dirigenti che ha riportato la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Questo, però, è già il passato perché gli impegni in campo continuano per la squadra di Massimiliano Allegri e il presente per i bianconeri si chiama Young Boys. Torna, infatti, la Champions League e domani nel nuovo orario delle 18.55 Chiellini e compagni affronteranno i campioni di Svizzera nella seconda giornata della fase a gironi. Unico obiettivo la vittoria, anche perché gli elvetici sono considerati la quarta forza del girone e la Juve non può assolutamente permettersi passi falsi in casa contro di loro.

Come ben si sa mancherà Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato espulso nella trasferta di Valencia e dovrà scontare una giornata di squalifica. Un’assenza di spicco sicuramente, ma la Juventus proprio in terra spagnola ha dimostrato di poter vincere anche senza l’ex Real Madrid. Inoltre la caratura dell’avversario di domani non spaventa moltissimo ed è un match che i bianconeri possono e devono vincere anche con fuori CR7.

Massimiliano Allegri si affiderà quasi sicuramente a Mario Mandzukic, autore di una doppietta contro il Napoli. Inoltre ci sarà spazio dal primo minuto anche per Federico Bernardeschi e con ogni probabilità anche per Paulo Dybala, anche se non è da escludere un possibile impiego da titolare per Juan Cuadrado. Potrebbe esserci un po’ di turnover in difesa, magari con uno tra Benatia e Rugani pronto a giocare dall’inizio, mentre difficilmente a centrocampo Allegri si priverà di Pjanic, Can e Matuidi.

Come la Juventus, lo Young Boys ha sempre vinto nel campionato svizzero. Addirittura la squadra di Gerardo ha fatto meglio dei bianconeri, vincendo nove partite su nove. Ventisette punti ottenuti ed un dominio schiacciante nella Super League con 32 gol segnai e solo 6 subiti. Una compagnia del gol quella dello Young Boys e i migliori marcatori finora sono il bomber francese Horau e il centrocampista svizzero Fassnacht, entrambi a quota cinque reti. A quattro, però, ci sono anche gli attaccanti Sulejmani e Nsame.

Certo il campionato svizzero resta una lega minore in Europa e il vero valore dello Young Boys lo si è visto contro il Manchester United, che ha passeggiato in Svizzera per 3-0. Un risultato che deve far capire alla Juventus, che domani non si può davvero sbagliare.













foto: Christian Bertrand/Shutterstock