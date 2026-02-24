Calcio, la Fiorentina vince il derby con il Pisa. Il Bologna piega l’Udinese

Si è conclusa con i due posticipi di questa sera la ventiseiesima giornata della Serie A. Un doppio 1-0 che ha permesso a Fiorentina e Bologna di centrare la seconda vittoria consecutiva per entrambe, battendo davanti ai propri tifosi rispettivamente il Pisa ed l’Udinese.

Era una serata fondamentale per la Fiorentina, che fa festa nel derby toscano contro il Pisa grazie a Moise Kean. Al tredicesimo minuto dopo un batti e ribatti in area e con la complicità della difesa del Pisa, l’attaccante della Nazionale riesce a mettere il pallone in porta, trovando la rete per la terza giornata consecutiva. Sicuramente la miglior notizia per la Fiorentina e anche per la Nazionale di Gennaro Gattuso, che avrà assolutamente bisogno dei gol del suo bomber nei Playoff per andare ai Mondiali.

La Fiorentina cerca con insistenza il raddoppio, ma non riesce mai a trovarlo, complice anche qualche bella parata di Nicolas, come su un destro da fuori area sempre dello stesso Kean. Nel finale succede di tutto, perchè prima Fazzini salta il portiere, ma manca clamorosamente l’occasione del raddoppio; mentre sul ribaltamento il Pisa ha sui piedi di Canestrelli l’occasione del pareggio, ma il difensore dei toscani calcia altissimo e la Viola può davvero tirare un sospiro di sollievo. La Fiorentina sale a 24 punti, raggiungendo Lecce e Cremonese, mentre il Pisa ormai è sempre più disperato a quota 15 punti.

Sorride in serata anche il Bologna con un calcio di rigore al minuto 75 di Federico Bernardeschi. Finisce 1-0 al Dall’Ara contro l’Udinese, con la squadra di Italiano che torna a vincere davanti ai propri tifosi da quel 2-0 al Napoli del 9 novembre. Continua invece la crisi dei friulani, che sono alla terza sconfitta consecutiva e che li tiene in una zona di classifica senza obiettivi a 32 punti. Il Bologna, invece, sale a 36 punti, anche se il treno dell’Europa sembra ormai essere partito da molto.

La partita non offre grandi spunti, con Castro e Zaniolo che sono sicuramente i migliori e i più pericolosi. Nessuna delle due squadre riesce a sfondare e ci vuole proprio un guizzo dell’attaccante dei rossoblu per sbloccare il match. Karsltrom commette fallo su Castro e per Marcenaro è punizione dal limite, ma il VAR lo richiama perchè il contatto è avvenuto in area e dunque è calcio di rigore. Bernardeschi è perfetto dal dischetto e spiazza Okoye. Nel finale l’Udinese prova a reagire, ma il muro bolognese regge ed Italiano può tornare a festeggiare.