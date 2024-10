Roma e Fiorentina vittoriose di misura nel 10° turno di Serie A. Cinquina della Lazio

Calato il sipario sul turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie A. Negli ultimi tre incontri della decima giornata della massima serie sono arrivati i successi di Fiorentina, Lazio e Roma. A Marassi, sfida della Viola contro il Genoa e affermazione esterna della formazione toscana, grazie alla marcatura del tedesco Robin Gosens al 72′.

Una partita in cui rossoblu hanno da recriminare per le chance non sfruttate, anche per meriti di un grandioso David de Gea tra i pali della porta gigliata. Con questo risultato, la formazione allenata da Raffaele Palladino si è portata in quarta posizione, agganciando a 19 punti l’Atalanta, mentre il Grifone è fanalino di coda di questo campionato con 6 punti.

Nettissima la vittoria dei biancocelesti a Como. La squadra di Marco Baroni ha rifilato un perentorio 5-1 ai padroni di casa. Nella prima frazione di gioco le reti di Castellanos al 28′ e di Pedro al 31′ hanno messo sui binari favorevoli agli ospiti il confronto. La rete di Mazzitelli ha ridato speranza ai comaschi a inizio ripresa, ma l’espulsione di Braunoder è stato un colpo per la squadra di Cesc Fabregas. Tuttavia, anche la Lazio poco dopo è rimasta in 10′ per il cartellino rosso a Tavares. I gol però sono arrivati da parte della compagine di Baroni, con Patric al 72′, Castellanos all’81’ e Tchaouna al 90+5′. Lazio quindi al quinto posto in classifica con 19 punti e Como 15° con 9.

In conclusione, successo dei giallorossi all’Olimpico contro il Torino. Un match speciale per il tecnico dei capitolini, Ivan Juric, considerato il momento difficile con la squadra e contro la sua ex formazione. È stato l’argentino Paulo Dybala al 19′ a regalare i tre punti alla Lupa. Roma salita a 13 punti (decima), immediatamente alle spalle del Toro (9° con 14 punti).