Bernardeschi trascina il Bologna in Europa League, la Roma si rilancia, la Fiorentina ritrova la vittoria

Tre vittorie per le squadre italiane nella serata calcistica europea. La Roma si ritrova in Europa League dopo un paio di passi falsi in Serie A e sconfigge a domicilio il Celtic Glasgow con un perentorio 3-0: un autogol di Scales al 6′ permette ai giallorossi di passare in vantaggio, poi le reti di Ferguson al 36′ e nel recupero del primo tempo hanno indirizzato la contesa. Terzo successo consecutivo nella seconda competizione continentale per gli uomini di Gasperini, che si sono issati al decimo posto in classifica generale e sono in piena lotta per accedere alla fase a eliminazione diretta.

Terza vittoria nel torneo per il Bologna, che offre una prestazione di spessore sul campo del Celta Vigo: perentorio 2-1 in casa dei quotati spagnoli e tredicesimo posto in graduatoria, a una lunghezza di distacco dalla Roma. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 17′ con Zaragoza, poi i felsinei hanno fatto la differenza nella ripresa: pareggio al 65′ con il rigore trasformato da Bernardeschi, che dieci minuti più tardi ha trovato la risolutiva doppietta personale.

In Conference League, invece, la Fiorentina ha sconfitto la Dinamo Kiev per 2-1. I viola sono sempre più in crisi in campionato, ma nella terza competizione europea si sono ritrovati: dopo due battute d’arresto è arrivato il terzo successo, utile per salire in undicesima posizione e continuare a lottare per il passaggio del turno. Kean ha sbloccato il risultato al 18′ in favore dei padroni di casa, Mykhaylenko ha pareggiato al 55′ e poi è stato Gudmundsson al 74′ a trovare il gol decisivo.