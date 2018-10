LIVE Napoli-Liverpool, Champions League in DIRETTA | Risultato | Aggiornamenti e gol in tempo reale

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Liverpool, incontro valevole per il secondo turno del girone C della Champions League 2018-2019. Le due formazioni arrivano a questo confronto, rispettivamente, con alle spalle il pareggio a Belgrado contro la Stella Rossa e la vittoria ad Anfield contro il Paris Saint-Germain.

Sono appena due i precedenti tra le due società in competizioni ufficiali: entrambi si sono avuti nel corso dell’Europa League 2010-11. Si giocava la fase a gironi: al San Paolo la partita si concluse a reti inviolate, mentre ad Anfield furono i Reds a prevalere per 3-1. Entrambe le formazioni andarono poi avanti nella competizione, pur durando poco: il Napoli uscì ai sedicesimi, il Liverpool agli ottavi.

E’ previsto l’afflusso di più di 40.000 persone al San Paolo per questa sfida, che Carlo Ancelotti introduce così: “L’impegno con il Liverpool è molto impegnativo, conosciamo le qualità dell’avversario. Ed è un test importante, come lo era quello di sabato. La gara di Torino ha chiarito alcuni aspetti, tipo che possiamo giocarcela contro tutti. E che dobbiamo gestire meglio i momento di difficoltà, che avremo sicuramente anche contro il Liverpool. Se abbiamo le idee chiare su quel che dobbiamo fare in campo, non abbiamo bisogno di un leader. Queste partite non le vinci con un calciatore solo, ma con la capacità di fare le cose insieme. Se siamo uniti e compatti si può vincere”.

Dall’altra parte, Jurgen Klopp decisamente non si fida del suo dirimpettaio: “Lui mi piace molto, è un allenatore che rispetto. Ha guidato grandi club, inoltre è anche una bella volpe nel dire cose carine. In ogni caso anch’io ho tanta esperienza, quindi so cosa aspettarmi“.

Il fischio d’inizio di Napoli-Liverpool è fissato per le ore 21 di questa sera. Vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida nella nostra DIRETTA LIVE, per non perdere davvero nulla.

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian; Milik, Insigne.

LIVERPOOL: da comunicare

