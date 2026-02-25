LIVE Juventus-Galatasaray, Champions League calcio in DIRETTA: serve una rimonta rabbiosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Galatasaray, Champions League calcio in DIRETTA, Spalletti sogna il miracolo sportivo.

La Juventus è chiamata al miracolo sportivo, oggi, allo Stadium, contro il Galatasaray, per qualificarsi agli ottavi di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti deve rimontare il 5-2 subito nella gara d’andata in Turchia. Servono tre gol per i supplementari e quattro per il passaggio del turno.

Per questa partita, squalificati Cambiaso che era diffidato e Cabal espulso nella sfida di andata: McKennie è il favorito per il ruolo di esterno sinistro in difesa, lontano Kostic. Yildiz vuole esserci, come detto da Luciano Spalletti in conferenza stampa e il turco si candida per una maglia dal primo minuto. Ci prova anche il brasiliano Bremer, ma il difensore non dovrebbe partire dall’inizio.

Perin dovrebbe sostituire Di Gregoria in porta dopo le ultime opache prestazioni. In difesa rientra Kalulu con Kelly e Gatti (nel caso Bremer sia fuori) a sinistra appunto l’americano McKennie. A centrocampo la possibile sorpresa di Koopmeiners mezzala d’assalto insieme a Thuram con Locatelli in cabina di regia. Davanti con Yildiz spazio a Conceicao e al ritorno dall’inizio di David. In casa Galatasaray, si conferma il 4-2-3-1, Yilmaz, Sara, Lang alle spalle del recuperato Osimhen. A centrocampo l’ex bianconero Lemina.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk

