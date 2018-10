Champions League 2018-2019: la notte dei sogni al San Paolo. Il Napoli ospita il Liverpool e si gioca già tutto

Una notte magica o un incubo. Il San Paolo indosserà l’abito di gala domani, mercoledì 3 ottobre, quando il Napoli ospiterà il Liverpool nella seconda partita della fase a gironi della Champions League 2018-2019. I ragazzi guidati da Ancelotti sono reduci da una pesante sconfitta sul campo della Juventus ed hanno tanta voglia di riscattare quel passo falso per rimettersi in carreggiata nella competizione più cara al tecnico partenopeo, già vincitore della coppa in tre occasioni da allenatore.

Il pareggio sul campo della Stella Rossa, tuttavia, non ha rappresentato un buon viatico per il Napoli, costretto già a giocarsi il tutto per tutto contro il Liverpool per non perdere in partenza il treno Champions e dare linfa al sogno di giocarsi fino in fondo il passaggio del turno con i Reds e con il PSG del grande ex Cavani.

Ancelotti si affiderà al talento dei suoi uomini migliori, in primis Insigne, che affiancherà Milik al centro dell’attacco. Sulle corsie esterne ci sarà spazio per Callejon e Zielinski, mentre in mediana Hamsik e Allan proveranno a dare qualità e grinta per tenere a bada i centrocampisti del club inglese. A difendere l’area, infine, ci sarà Ospina tra i pali, supportato dai centrali Koulibaly e Albiol e dai terzini Hysaj e Mario Rui, a cui spetta il compito di tenere a bada i rapidi attaccanti avversari.

Jurgen Klopp, dal canto suo, punterà sul suo ormai consueto 4-3-3 che lo ha condotto in finale pochi mesi fa. Tra i pali ci sarà il formidabile Alisson, appena prelevato dalla Roma, mentre Van Dijk e Gomez saranno i due centrali affiancati da Alexander-Arnold e Robertson. In cabina di regia ci sarà Wijnaldum, con Milner e Keita mezz’ali, mentre Shaqiri, Mané e Salah andranno a comporre un formidabile tridente offensivo, che ha già messo alle corde il PSG nella prima partita del girone.

Servirà un Napoli in grande stile, dunque, per portare a casa una vittoria preziosa come il platino e per mettere pressione a PSG e Liverpool, consapevoli di non potersi liberare facilmente dell’insidia partenopea.













Foto di Gianfranco Carrozza