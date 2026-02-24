LIVE Inter-Bodo Glimt, Champions League calcio in DIRETTA: serve la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Bodo Glimt, Champions League calcio in DIRETTA, Chivu cerca la rimonta senza Lautaro Martinez.

L’Inter ritrova il Bodo/Glimt nella sfida di ritorno del playoff di Champions League. La partita è in programma oggi alle ore 21 a San Siro, con i nerazzurri che cercheranno di rimontare la sconfitta del match di andata, giocato in Norvegia e finito 3-1 per i sorprendenti padroni di casa.

La rosa di Chivu, intanto, ha allungato in testa alla classifica del torneo di Serie A grazie alla vittoria sul campo del Lecce e alla inaspettata sconfitta del Milan in casa contro il Parma. A Lecce i nerazzurri hanno conquistato il settimo successo consecutivo in Serie A, la tredicesima nelle ultime 14 partite (con l’unica eccezione il 2-2 contro il Napoli, 40 punti quindi su 42 ottenuti dopo la sconfitta nel derby di andata), segnale che almeno in Serie A la rosa di Chivu non ha rivali e che vola spedita verso lo scudetto se non ci saranno clamorosi crolli.

Ora l’Inter si riconcentra la testa sulla Champions League e su una partita che sa di poter ribaltare: battere il Bodo Glimt con tre reti di scarto (o due per andare ai supplementari) non sarà un gioco da ragazzi facendo attenzione ai contropiedi dei velocissimi e tecnici norvegesi ma ovviamente alla portata della corazzata nerazzurra.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen

