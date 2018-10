Napoli-Liverpool probabili formazioni, Champions League: Milik in vantaggio su Mertens per affiancare Insigne

Sarà un Napoli da battaglia quello che Ancelotti si appresta a schierare stasera, mercoledì 2 ottobre, in occasione della seconda partita della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Al San Paolo è atteso il Liverpool di Klopp, reduce da una finale di Champions persa col Real Madrid e da un avvio di stagione sfavillante, ragion per cui i partenopei dovranno disputare la partita perfetta se vorranno portare a casa un risultato positivo e non complicare ulteriormente le cose in chiave passaggio del turno, dopo il pareggio deludente sul campo della Stella Rossa.

Ancelotti si affiderà ad un solido 4-4-2 con Ospina tra i pali, Koulibaly e Albiol al centro della difesa, Hysaj e Mario Rui sulle corsie esterne. In mediana ci sarà spazio per la qualità di Hamsik e la carica agonistica di Allan, mentre Callejon e Zielinski presidieranno le fasce per ispirare le due punte Insigne e Milik, quest’ultimo in vantaggio su Mertens per una maglia da titolare al centro dell’attacco. Klopp, dal canto suo, punterà sul collaudato 4-3-3 con Van Dijk e Gomez davanti alla saracinesca Alisson e i due terzini Alexander-Arnold e Robertson. A centrocampo Wijnaldum sarà affiancato dagli interni Milner e Keita, mentre in attacco sarà Shaqiri a completare il tridente delle meraviglie con Salah e Mané.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Napoli e Liverpool:

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Callejon, Hamsik, Allan, Zielinski; Insigne, Milik. All.: Ancelotti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Shaqiri, Salah, Mané. All.: Klopp.













Foto di Gianfranco Carrozza