VIDEO Napoli-Liverpool 1-0, Highlights Champions League: la sintesi, le azioni salienti e i gol. Insigne decisivo allo scadere!

Il Napoli ha compiuto un’impresa immensa nella seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Gli azzurri hanno sconfitto il Liverpool per 1-0 grazie a un gol di insigne al 90′, un guizzo dell’attaccante che in scivolata è riuscito a insaccare il cross rasoterra di Callejon dalla destra. Un risultato di lusso per i partenopei contro i vicecampioni d’Europa giunto al termine di una partita dominata in lungo e in largo, ora la qualificazione agli ottavi di finale è davvero possibile. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Napoli-Liverpool 1-0 con la sintesi, le azioni salienti e i gol.

CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI NAPOLI-LIVERPOOL 1-0

GOL INSIGNE (1-0):

LORENZO INSIGNE!!! #Napoli finally break through and take the 1-0 lead over #LFC in the 90th minute!!!! Excellent team move, ending with Callejon crossing for Insigne to slide home!#NapoliLiverpool #UCL #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/r9EjMvWqTL — #ThankYouDeuce (@JogaBonito_USA) October 3, 2018

TRAVERSA MERTENS (0-0):

So close for #Napoli! Dries Mertens redirects Rui's cross and Alisson was beaten, but it hit the crossbar! #LFC very fortunate that it's still 0-0, they've been outplayed by the home side.#NapoliLiverpool #UCL pic.twitter.com/21IapWvK3N — #ThankYouDeuce (@JogaBonito_USA) October 3, 2018

INCREDIBILE OCCASIONE DI CALLEJON (0-0):













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock