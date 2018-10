LIVE Pagelle Napoli-Liverpool | Champions League 2018-2019 | Voti

Buonasera e bentrovati per le PAGELLE LIVE del match tra Napoli e Liverpool: allo Stadio San Paolo i partenopei si giocano praticamente tutto già nel secondo turno della Champions League 2018-2019. Dopo il pareggio all’esordio con la Stella Rossa infatti per la banda di Carlo Ancelotti è fondamentale trovare punti importanti. Seguite con noi, a partire dalle ore 20.55, le emozioni del match tra Napoli e Liverpool minuto per minuto attraverso le nostre PAGELLE LIVE. Buon divertimento con OA Sport!ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI:

Pagelle Napoli-Liverpool

NAPOLI

Ospina, voto 6: chiamato in causa spesso e volentieri con i piedi, abile a far partire l’azione.

Maksimovic, voto 6: non si lascia mai scappare Mané, abile a fermare le azioni dei britannici sul nascere.

Koulibaly, voto 6,5: molto attento, anzi, praticamente perfetto nelle prime fasi di gara su Salah e compagni.

Albiol, voto 6: un po’ impreciso palla al piede, bene in copertura.

Callejon, voto 6,5: un paio di aperture di grandissima qualità per l’iberico da destra a sinistra.

Allan, voto 6: una costante sulla mediana, i palloni recuperati sono sempre un’infinità. Si fa vedere poco però in zona offensiva.

Hamsik, voto 6: gran crescita nel ruolo da regista per lo slovacco.

F.Ruiz, voto 6: inizio positivo, entrato sempre più negli schemi di questo Napoli, nonostante le poche partite giocate.

M.Rui, voto 6: tanta spinta sulla fascia sinistra per il portoghese.

Milik, voto 6,5: solito gran lavoro di sponda per i compagni. Al 32′ si mette in proprio: super controllo, girata verso la porta, con Alisson però attentissimo.

Insigne, voto 6: dopo 10′ ha la palla per sbloccare il risultato, il suo destro esce di poco. Spesso in profondità, sulla linea del fuorigioco.

LIVERPOOL

Alisson 6; Alexander-Arnold 6, Gomez 6, Van Dijk 6, Robertson 6; Milner 6, Wijnaldum 6, Keita 6 (Dal 19′ Anderson, voto 6); Salah 6, Firmino 6, Mane 6.

