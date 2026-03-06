Calcio, il Napoli supera il Torino nell’anticipo e consolida il terzo posto

Continua la marcia del Napoli verso la qualificazione alla Champions League. Ancora un 2-1 per la squadra di Conte dopo quello con il Verona, visto che al Maradona sono i gol di Alisson Santos ed Elmas a piegare un Torino che aveva riacceso le sue speranze nel finale con il gol di Casadei. Sono tre punti pesanti per il Napoli che consolida il terzo posto, portandosi a +8 sul Como quinto e a -1 dal Milan, impegnato domenica nel derby. Il Torino, invece, resta quattordicesimo a +6 dal terzultimo posto.

Il Napoli spinge subito sull’acceleratore ed infatti al settimo minuto trova il gol del vantaggio. Dopo il gol alla Roma, Alisson Santos trova ancora la via della rete in casa, anche con la complicità di Paleari. Il portiere del Torino infatti non si fa trovare pronto sul tiro da fuori del brasiliano, che aveva chiuso sul primo palo dopo un bel dribbling al limite dell’area. I granata cercano di reagire ed è Vlasic a spaventare per due volte la porta di Milinkovic Savic.

La partita cala un po’ di ritmo, ma il Napoli ha comunque alcune occasioni di raddoppiare già nel primo tempo, ma Politano ed Hojlund non riescono a far male alla difesa granata. Anche in avvio di secondo tempo è ancora l’attaccante danese ad andare vicino al 2-0 e poi ci prova ancora un ispiratissimo Alisson Santos.

D’Aversa cerca di dare una scossa alla sua squadra, ma i cambi non hanno effetto. A venti minuti dalla fine Spinazzola va via sulla sinistra e crossa sul secondo palo dove arriva la sponda di testa di Politano per l’accorrente Elmas, che si coordina bene e in mezza rovesciata trova il classico gol dell’ex. Il Maradona riabbraccia anche Kevin de Bruyne, tornato dall’infortunio, ma vive un finale di partita con paura complice il gol di Casadei che in mischia da angolo trova il colpo di testa vincente. Il Torino, però, non ha la forza e le occasioni per pareggiare, con il Napoli che al fischio finale scaccia via la paura e si prende tre punti importanti.