LIVE Juventus-Young Boys, Champions League in DIRETTA | Risultato | Aggiornamenti e gol in tempo reale

Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Young Boys, match valevole per la seconda giornata del Gruppo H della Champions League 2018/19. Per i bianconeri, dopo il prezioso 2-0 ottenuto in 10 contro 11 in casa del Valencia, si tratta di una occasione davvero ghiotta per portarsi a quota 6 punti ed iniziare a gettare le basi verso la qualificazione agli ottavi di finale, in attesa del doppio confronto con il Manchester United. Alle ore 18.55 all’Allianz Stadium la formazione allenata da Max Allegri (priva, com’è ben noto, dello squalificato Cristiano Ronaldo) attende i campioni di svizzera e, attualmente, in vetta al torneo elvetico per centrare i tre punti all’esordio casalingo nella massima competizione europea.

I bianconeri, oltre a CR7, saranno privi anche di Douglas Costa mentre è stato recuperato, almeno per la panchina Khedira. Si annuncia una formazione inedita in questo inizio di stagione, un 3-4-1-2 con Barzagli, Benatia e Bonucci in difesa, Matuidi e Pjanic centrali di centrocampo, Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce, mentre davanti Bernardeschi sarà a sostegno di Dybala e Mandzukic. Si prospetta, dunque, un turno di riposo per capitan Chiellini, Emre Can, e Cancelo. La squadra di Berna, invece, proverà il colpaccio a Torino con un 4-4-2 lineare, dopo aver perso nettamente (0-3) il primo incontro della propria Champions League con lo United, per capire se potrà, quantomeno, lottare per la qualificazione all’Europa League.

Juventus-Young Boys avrà il proprio fischio d’inizio alle ore 18.55 all’Allianz Stadium. Di seguito la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi nemmeno un istante delle emozioni della massima competizione europea. Foto: cristiano barni / Shutterstock.com













