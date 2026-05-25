Calcio
Calcio: il Como vola in Champions, psicodramma Milan in Serie A. Pari per la Juve
Da una parte la gioia infinita di una “piccola” ora diventata grande. Dall’altra lo psicodramma di una squadra che, con un harakiri incomprensibile, è scivolata fuori dalle prime quattro. Si è conclusa con il solito turbinio di emozioni la Serie A 2025-2026 di calcio, che ha visto lo storico ingresso in Champions League del Como e la clamorosa uscita di scena del Milan, la quale si è dovuta accontentare soltanto dell’Europa League.
La squadra seguita da Fabregas ha coronato il sogno battendo la Cremonese, retrocessa in Serie b, con il risultato di 1-4. La compagine allenata da Massimiliano Allegri ha invece perso tra le mura amiche di San Siro l’importantissima partita contro il Cagliari, capace di vincere per 1-2. Un match apertosi nel segno dei rossoneri, grazie al timbro di Saelemaekers siglato dopo due giri di orologio, preludio del pareggio arrivato con Borrelli al 20’ e alla rete vittoria messa a referto da Rodrigues nella ripresa, precisamente al 57’.
Non ha sbagliato invece la Roma, corsara in casa del Verona già da tempo con la testa in Serie B e in grado di strappare una fondamentale vittoria di misura per 0-1 con cui ha ottenuto la tanto desiderata qualificazione in Champions, risultato condiviso con il già citato Como oltre che con il Napoli, oggi trionfatore per 1-0 contro l’Udinese, e ovviamente con l’Inter.
Andrà in Europa League anche la Juventus, squadre che ha terminato il derby della Mole contro il Torino con il risultato di 2-2 in un incontro cominciato con vistoso ritardo a causa degli scontri tra Ultras durate il prepartita e terminati con un tifoso portato in ospedale in codice rosso. Sorride infine anche il Lecce che, grazie alla vittoria contro il Genoa per 1-0 (la seconda consecutiva) ha chiuso i conti con 38 punti, dunque a +4 dalla terzultima della classe. Di seguito la classifica definitiva.
SERIE A CALCIO 2025-2026: CLASSIFICA DEFINITIVA
|1.
|Inter
|87
|38
|27
|6
|5
|89
|35
|+54
|2.
|Napoli
|76
|38
|23
|7
|8
|58
|36
|+22
|3.
|Roma
|73
|38
|23
|4
|11
|59
|31
|+28
|4.
|Como
|71
|38
|20
|11
|7
|65
|29
|+36
|5.
|Milan
|70
|38
|20
|10
|8
|53
|35
|+18
|6.
|Juventus
|69
|38
|19
|12
|7
|61
|34
|+27
|7.
|Atalanta
|59
|38
|15
|14
|9
|51
|36
|+15
|8.
|Bologna
|56
|38
|16
|8
|14
|49
|46
|+3
|9.
|Lazio
|54
|38
|14
|12
|12
|41
|40
|+1
|10.
|Udinese
|50
|38
|14
|8
|16
|45
|48
|-3
|11.
|Sassuolo
|49
|38
|14
|7
|17
|46
|50
|-4
|12.
|Torino
|45
|38
|12
|9
|17
|44
|63
|-19
|13.
|Parma
|45
|38
|11
|12
|15
|28
|46
|-18
|14.
|Cagliari
|43
|38
|11
|10
|17
|40
|53
|-13
|15.
|Fiorentina
|42
|38
|9
|15
|14
|41
|50
|-9
|16.
|Genoa
|41
|38
|10
|11
|17
|41
|51
|-10
|17.
|Lecce
|38
|38
|10
|8
|20
|28
|50
|-22
|18.
|Cremonese
|34
|38
|8
|10
|20
|32
|57
|-25
|19.
|Verona
|21
|38
|3
|12
|23
|25
|61
|-36
|20.
|Pisa
|18
|38
|2
|12
|24
|26
|71
|-45