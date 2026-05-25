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Calcio

Calcio: il Como vola in Champions, psicodramma Milan in Serie A. Pari per la Juve

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7 secondi fa

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Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri / LaPresse

Da una parte la gioia infinita di una “piccola” ora diventata grande. Dall’altra lo psicodramma di una squadra che, con un harakiri incomprensibile, è scivolata fuori dalle prime quattro. Si è conclusa con il solito turbinio di emozioni la Serie A 2025-2026 di calcio, che ha visto lo storico ingresso in Champions League del Como e la clamorosa uscita di scena del Milan, la quale si è dovuta accontentare soltanto dell’Europa League. 

La squadra seguita da Fabregas ha coronato il sogno battendo la Cremonese, retrocessa in Serie b, con il risultato di 1-4. La compagine allenata da Massimiliano Allegri ha invece perso tra le mura amiche di San Siro l’importantissima partita contro il Cagliari, capace di vincere per 1-2. Un match apertosi nel segno dei rossoneri, grazie al timbro di Saelemaekers siglato dopo due giri di orologio, preludio del pareggio arrivato con Borrelli al 20’ e alla rete vittoria messa a referto da Rodrigues nella ripresa, precisamente al 57’. 

Non ha sbagliato invece la Roma, corsara in casa del Verona già da tempo con la testa in Serie B e in grado di strappare una fondamentale vittoria di misura per 0-1 con cui ha ottenuto la tanto desiderata qualificazione in Champions, risultato condiviso con il già citato Como oltre che con il Napoli, oggi trionfatore per 1-0 contro l’Udinese, e ovviamente con l’Inter. 

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Andrà in Europa League anche la Juventus, squadre che ha terminato il derby della Mole contro il Torino con il risultato di 2-2 in un incontro cominciato con vistoso ritardo a causa degli scontri tra Ultras durate il prepartita e terminati con un tifoso portato in ospedale in codice rosso. Sorride infine anche il Lecce che, grazie alla vittoria contro il Genoa per 1-0 (la seconda consecutiva) ha chiuso i conti con 38 punti, dunque a +4 dalla terzultima della classe. Di seguito la classifica definitiva. 

SERIE A CALCIO 2025-2026: CLASSIFICA DEFINITIVA

1.   Inter 87 38 27 6 5 89 35 +54
2.   Napoli 76 38 23 7 8 58 36 +22
3.   Roma 73 38 23 4 11 59 31 +28
4.   Como 71 38 20 11 7 65 29 +36
5.   Milan 70 38 20 10 8 53 35 +18
6.   Juventus 69 38 19 12 7 61 34 +27
7.   Atalanta 59 38 15 14 9 51 36 +15
8.   Bologna 56 38 16 8 14 49 46 +3
9.   Lazio 54 38 14 12 12 41 40 +1
10.   Udinese 50 38 14 8 16 45 48 -3
11.   Sassuolo 49 38 14 7 17 46 50 -4
12.   Torino 45 38 12 9 17 44 63 -19
13.   Parma 45 38 11 12 15 28 46 -18
14.   Cagliari 43 38 11 10 17 40 53 -13
15.   Fiorentina 42 38 9 15 14 41 50 -9
16.   Genoa 41 38 10 11 17 41 51 -10
17.   Lecce 38 38 10 8 20 28 50 -22
18.   Cremonese 34 38 8 10 20 32 57 -25
19.   Verona 21 38 3 12 23 25 61 -36
20.   Pisa 18 38 2 12 24 26 71 -45
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