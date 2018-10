LIVE Italia-Serbia volley, Finale Mondiali volley femminile 2018 in DIRETTA: azzurre, ultima battaglia per la gloria!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre vanno a caccia dell’impresa affrontando la slave nell’atto conclusivo della rassegna iridata. La nostra Nazionale si è qualificata per la partita decisiva a 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino 2002 e oggi scenderà in campo a Yokohama (Giappone) per andare a caccia della gloria, servirà un’autentica impresa contro le Campionesse d’Europa ma in questa rassegna iridata le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno dimostrato di potersela giocare con tutte e punteranno al massimo traguardo, la ciliegina sulla torta può ancora arrivare e il nostro sestetto è pronto per farci sognare.

Dall’altra parte della rete ci sarà la corazzata slava alla prima finale della sua storia e desiderosa di confermarsi ai vertici dopo il trionfo continentale dello scorso anno e il secondo posto alle Olimpiadi di Rio 2016. La formazione di coach Terzic punta sui suoi proverbiali attacchi e su una granitica difesa, il fenomeno Tijana Boskovic affiancato dal fenomeno Brankica Mihajlovic è chiamata a fare la differenza nell’attesissimo duello con Paola Egonu. Il nostro opposto, dopo i 45 punti della semifinale contro la Cina, vuole ancora consacrarsi e punta a ergersi come la migliore giocatrice del mondo: la 19enne, spronata dalle alzate di Ofelia Malinov, sarà fiancheggiata da Miriam Sylla ma anche dai muri di Cristina Chirichella e Anna Danesi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.40. Buon divertimento a tutti.

