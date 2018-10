Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Serbia, i 7 duelli in campo. I faccia a faccia tra azzurre e slave

La Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile si avvicina a grandi passi, Italia e Serbia scenderanno in campo alle ore 12.40: a Yokohama (Giappone) si assegna il titolo iridato, le serbe sono favorite nel pronostico ma diamo uno sguardo ai sette duelli individuali che vedremo in campo. Tutte le sfide tra le azzurre e la slave, i confronti diretti ai raggi X.

PAOLA EGONU vs TIJANA BOSKOVIC – Lo scontro diretto stellare che tutti si aspettano, quello che probabilmente risolverà la partita. I due opposti si distinguono per la loro potenza offensiva, garantiscono vagonate di punti (l’azzurra è già la migliore marcatrice del torneo) e riescono sempre a trascinare le proprie squadre. La serba ha dalla sua maggiore esperienza in certe partite ma Paola sta attraversando un momento di forma stellare e dopo i 45 punti messi a segno contro la Cina non vuole più fermarsi. Confronto pari, chi sarà la più forte del Mondo?

MIRIAM SYLLA vs BRANKICA MIHAJLOVIC – Sono le altre attaccanti di palla alta, ottime spalle degli opposti e valide alternative quando serve marcare punti. L’azzurra è entrata in una nuova dimensione durante questa rassegna iridata, attacca con una certa precisione e soprattutto in difesa assicura delle importanti garanzie. La serba può cambiare il volto alla partita con i suoi diagonali e con il suo estro offensivo, andrà tenuta in seria considerazione. Anche in questo caso il confronto sembra essere pari, ne vedremo delle belle.

OFELIA MALINOV vs MAJA OGNJENOVIC – Le due palleggiatrici si distinguono per il loro gioco fluido e per la capacità di variare le alzate, si intendono alla perfezione con le proprie attaccanti e non disdegnano il gioco al centro. La partita potrebbe decidersi in base alla loro precisione, l’azzurra sbaglia davvero molto poco e potrebbe regalarci delle meraviglie. L’abbraccio di ieri con Leo Lo Bianco potrebbe averla galvanizzata ulteriormente.

LUCIA BOSETTI vs BIANKA BUSA – Preferiamo nettamente la nostra schiacciatrice, giocatrice di esperienza che garantisce grande equilibrio tra difesa e ricezione, facendosi apprezzare per il suo spirito di sacrificio e per la capacità di agevolare il gioco delle compagne. Ruolo di contenimento anche per la serba che ha però meno smalto rispetto all’azzurra, entrambe attaccheranno molto poco ma quei momenti potrebbero risultare decisivi. E i turni in battuta di Lucia possono fare male…

CRISTINA CHIRICHELLA/ANNA DANESI vs STEFANA VELJKOVIC/MILENA RASIC – Sarà battaglia a suon di muri. Le due azzurre si fanno però apprezzare per una maggiore incisività con i primi tempi e per una maggiore brillantezza al servizio (soprattutto la nostra capitana). Il confronto al centro rappresenterà una chiave importante, vedremo chi riuscirà a contenere meglio le avversarie.

MONICA DE GENNARO vs SILVIJA POPOVIC – Il duello tra i liberi dovrebbe sorridere alla nostra veterana, un vero faro della nostra Nazionale che anche oggi sarà chiamata agli straordinari contro Boskovic e compagne.

