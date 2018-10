Volley femminile, Mondiali 2018: Finale Italia-Serbia, le probabili formazioni. Il sestetto titolare delle azzurre

L’Italia si appresta ad affrontare la Serbia nella Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile in programma alle ore 12.40. A Yokohama (Giappone) le azzurre se la dovranno vedere con le Campionesse d’Europa, partiremo con gli sfavori del pronostico ma abbiamo tutte le carte in regola per fare saltare il banco e regalarci una giornata indimenticabile proprio come successe a Berlino nel 2002 quando conquistammo il nostro unico titolo iridato. Le azzurre incroceranno il proprio destino con quello delle slave, corazzata alla terza finale internazionale nel giro di due anni (persero quella delle Olimpiadi di Rio 2016 contro la Cina) e che insegue la prima apoteosi della sua storia.

Il CT Davide Mazzanti confermerà naturalmente il sestetto titolare, quello che ha collezionato undici vittorie in dodici partite disputate in questa manifestazione (l’unico ko proprio contro la Serbia nella terza fase). Ci affideremo alle bordate dell’opposto Paola Egonu che sarà ripetutamente chiamata in causa dalla regista Ofelia Malinov, serviranno le alte percentuali in attacco e il buon rendimento in difesa del martello Miriam Sylla. Molto dipenderà anche dalla tenuta in ricezione e in difesa delle veterane, la schiacciatrice Lucia Bosetti e il libero Monica e Gennaro. Al centro la capitana Cristina Chirichella e Anna Danesi che dovranno rispondere a suon di muri e primi tempi.

Coach Terzic, invece, punterà ovviamente sull’indiscusso fenomeno Tijana Boskovic e sul fortissimo martello Brankica Mihajlovic, da tenere in forte considerazione anche i muri di Veljkovic e Rasic. Cabina di regia affidata a Ognjenovic, Busa banda di contenimento, Popovic il libero. Di seguito i sestetti titolari e le probabili formazioni di Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile.

ITALIA: Malinov – Egonu; Sylla – Bosetti; Chirichella – Danesi; De Gennaro

SERBIA: Ognjenovic – Boskovic; Mihajlovic – Busa; Veljkovic – Rasic; Popovic













Foto: FIVB