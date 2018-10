Italia-Serbia, Finale Mondiali volley femminile 2018: oggi si gioca a pranzo! Programma, orario d’inizio e tv

Pranzo con la pallavolo, l’Italia si riunisce a tavola davanti al televisore ed è pronta per sostenere la Nazionale che affronterà la Serbia nella Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. Oggi sabato 20 ottobre si disputa l’atto conclusivo della rassegna iridata, a Yokohama (Giappone) le azzurre se la dovranno vedere contro le Campionesse d’Europa in un incontro davvero da urlo che mette il palio il titolo: chi riuscirà a salire sul Tetto del Pianeta? L’Italia cerca il bis dopo l’apoteosi di Berlino 2002, la Serbia giocherà invece la prima finale della sua storia e vuole piazzare la doppietta dopo aver conquistato il titolo continentale dodici mesi fa.

Le due squadre scenderanno in campo alle ore 12.40, tra un boccone e l’altro potremo gustarci le gesta di Paola Egonu e compagne che cercano una mitologica impresa contro le slave trascinate dal fenomeno Tijana Boskovic. Le ragazze del CT Davide Mazzanti devono gettare il cuore oltre l’ostacolo, servirà davvero superarsi per cercare di mettere sotto la compagine di coach Terzic e regalarsi una magia in coda a una vera e propria cavalcata nel Sol Levante.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 20 OTTOBRE:

12.40 Finale Mondiale 2018 volley femminile – Italia vs Serbia

ATTENZIONE: tra il termine della finale per il bronzo (Olanda-Cina alle ore 10.20) e l’inizio del match per il titolo dovranno trascorrere almeno 30 minuti, dunque la Finale dei Mondiali potrebbe iniziare più tardi delle 12.40.

ITALIA-SERBIA: COME VEDERE LA FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

