Inter-Milan | Orario d’inizio | Probabili formazioni | Come vederla in tv | Programma e data

Domenica 21 ottobre si giocherà Inter-Milan, match valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Il derby della Madonnina regalerà grande spettacolo, le due grandi rivali sono pronte a fronteggiarsi nella stracittadina che scalda gli animi delle due tifoserie, annunciato il sold out a San Siro che per una sera sarà il centro del calcio italiano.

INTER-MILAN: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

Inter-Milan si gioca domenica 21 ottobre alle ore 20.30.

INTER-MILAN: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il derby sarà trasmesso in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

INTER-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu

