Kimi Raikkonen, GP Giappone 2018: “La strategia? Tempistica sbagliata. Con l’asciutto sarebbe stata un’altra storia”

Qualifiche decisamente deludenti per la Ferrari, quelle del GP del Giappone 2018, sede del 17° round del Mondiale di Formula Uno. La scarsa lucidità dimostrata nel Q3, relativamente alle condizioni meteo che hanno visto le due Rosse di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel entrare in pista con le intermedie in un momento di pista asciutta mentre le Mercedes e gli altri usavano le supersoft, è costata alla scuderia di Maranello.

Raikkonen partirà dalla quarta piazzola mentre Vettel dalla nona. Una situazione difficile, vista la prima fila Mercedes (Hamilton-Bottas), e le difficoltà legate ai sorpassi su questo tracciato. Analizza con la solita semplicità le cose il finlandese del Cavallino Rampante, ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo preso una decisione sbagliata. Sicuramente il tempismo non è stato il migliore. Se le condizioni non fossero state così variabili, sarebbe stata un’altra storia. Domani cosa possiamo ottenere? Non so cosa aspettarmi, dipenderà tanto dal meteo come oggi”, ha chiosato il finnico.

FOTOCATTAGNI