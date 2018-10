Sebastian Vettel, GP Giappone F1 2018: “Abbiamo fatto la figura degli idioti”

Qualifiche da dimenticare per la Ferrari nel GP del Giappone 2018 di F1. A Suzuka la scuderia di Maranello è andata in confusione a causa della pioggia. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono stati infatti gli unici a montare le gomme intermedie all’inizio della Q3: la pista ancora asciutta, tuttavia, ha sin da subito messo in risalto una scelta decisamente sbagliata. Quando poi i piloti del Cavallino Rampante sono poi rientrati ai box per adottare gli pneumatici da asciutto, era ormai troppo tardi, perché la pioggia ha fatto capolino proprio in quel momento…

Vettel, dunque, dovrà scattare addirittura dalla nona posizione: salvo ribaltoni o colpi di scena, il suo fine settimana è ormai compromesso (per non parlare del Mondiale).

Il pilota tedesco, visibilmente contrariato, ha spiegato ai microfoni di Sky la strategia della Ferrari: “Abbiamo deciso insieme io ed il team, non importa chi fa la scelta, ero d’accordo di utilizzare le intermedie. E’ stata una scelta sbagliata, è andata così“.

Il 31enne nativo di Heppenheim ha poi motivato la scelta rivelatasi fallimentare: “Stava per piovere e abbiamo pensato che avrebbe piovuto ancora di più. Invece è arrivata 6 minuti dopo. Se avessimo azzeccato la scelta saremmo stati considerati degli eroi, così invece abbiamo fatto la figura degli idioti. Non è stata una buona qualifica, ci assumiamo le conseguenze“.













FOTOCATTAGNI