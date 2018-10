MotoGP, GP Thailandia 2018: a che ora si corre la gara domani e su che canale vederla in tv?

Dopo le qualifiche, le tre classi del Motomondiale saranno in pista per il Gran Premio di Thailandia 2018, quindicesimo round del Motomondiale. Il tracciato di Buriram non è propriamente uno dei più belli ed affascinanti del calendario, ma le emozioni non mancheranno, quantomeno in Moto2 e Moto3, dove i titolo sono ancora in ballo.

Il GP di Thailandia sarà trasmesso, come ogni altro appuntamento, da SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208), mentre saranno a disposizione repliche in chiaro delle gare anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). La domenica di Buriram sarà a disposizione in streaming anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per seguire le gare anche su smartphone, pc o tablet. OASport, come sempre, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali delle sessioni più importanti del Gran Premio di Thailandia che, per il fuso orario, avrà cinque ore di vantaggio rispetto all’Italia. Di seguito il programma completo dell’evento, con gli orari aggiornati alle nostre latitudini.

PROGRAMMA COMPLETO GP THAILANDIA 2018

Domenica 7 ottobre

ore 3.40-4.00 Warm-up Moto3

ore 4.10-4.30 Warm-up Moto2

ore 4.40-5.00 Warm-up MotoGP

ore 6.00 GARA MOTO3

ore 7.20 GARA MOTO2

ore 9.00 GARA MOTOGP

Repliche su SkySport MotoGP

Gara Moto3 ore 11.15, 19.00

Gara Moto2 ore 11.45, 15.00, 18.30

Gara MotoGP ore 12.15, 16.00, 19.30, 21.00, 23.15

Repliche su SkySport1

Gara MotoGP ore 13.00

Gara Moto2 ore 14.15

Repliche su TV8:

Gara Moto3 ore 11.00

Gara Moto2 ore 12.15

Gara MotoGP ore 14.00

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Valerio Origo