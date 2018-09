LIVE Juventus-Napoli, Serie A 2018-2019 in DIRETTA: 0-0, palo di Zielinski!

CLICCA QUI PER SEGUIRE LE PAGELLE LIVE DI JUVENTUS-NAPOLI

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del big match della settima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 tra Juventus e Napoli. All’Allianz Stadium di Torino bianconeri e partenopei si affronteranno in un incontro molto sentito, importante per definire gli equilibri del campionato che, al momento, sorridono ai campioni d’Italia in carica, in vetta a punteggio pieno dopo le prime sei giornate.

La truppa di Massimiliano Allegri vuole vendicare la sconfitta subita l’anno scorso. Il gol di Kalidou Koulibaly è ancora nelle menti dei calciatori della Vecchia Signora e con un Cristiano Ronaldo in più tra le proprie fila, la voglia di regalare ai propri tifosi un successo significativo è molta. Una formazione che, stando alle indiscrezioni della vigilia, non dovrebbe veder partire dal 1′ Paulo Dybala. Il calciatore argentino, sbloccatosi nel match contro il Bologna, ancora non è al 100% da un punto di vista atletico e Allegri sembra orientato sull’affiancare a Cr7 Federico Bernardeschi e Mario Mandzukic, tra i giocatori più in forma della rosa.

Da par suo Carlo Ancelotti, dopo aver varato il 4-4-2, sembra aver dato stabilità e continuità alla propria squadra, grazie anche ad un Lorenzo Insigne che nella nuova posizione da seconda punta ha saputo esaltarsi, realizzando cinque reti in sei partite. E’ chiaro che la sfida alla Juve ha sempre un sapore particolare e “Lorenzo il Magnifico” vorrà farsi trovare pronto.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE del big match della settima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 tra Juventus e Napoli: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.00. Buon divertimento!

5′ PALO DI ZIELINSKI!!!! Napoli pericoloso, combinazione tra il polacco e Insigne, tiro dai 25 metri in posizione centrale e sinistro che incoccia il montante.

4′ Match a ritmi bassi con entrambe le squadre che aggrediscono molto in alto, rendendo molto difficile il fare gioco.

2′ Partita molto tattica allo Stadium e si fa fatica a fraseggiare.

1′ Pressa molto alto il Napoli in queste prime battute, costringendo la Juve sulla difensiva.

INIZIO PRIMO TEMPO!!

18.01: Chiellini e Hamsik i due capitani al centro del campo. Il grande match sta per cominciare!!

17.58: Squadre pronte a calcare il rettangolo di gioco.

17.55: Tutto esaurito l’Allianz Stadium!

17.52: Partita che si giocherà molto a centrocampo con il Napoli che proverà a sfruttare la propria superiorità numerica. Dovranno essere molto bravi Emre Can e Matuidi a scivolare sull’esterno.

17.50: 10′ al calcio d’inizio.

17.48: Grande atmosfera all’Allianz Stadium:

17.45: Dybala vince il ballottaggio con Bernardeschi e agirà con Mandzukic e Ronaldo nel tridente offensivo. Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro formano la linea difensiva. Centrocampo a 3 con Can, Pjanic e Matuidi.

17.40: Prosegue la fase di riscaldamento delle due compagini all’Allianz Stadium.

17.34: Juventus e Napoli si sfidano quest’oggi allo Stadium nella partita più attesa del 7o turno di campionato insieme al derby di Roma; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso sul finire dello scorso torneo, e che sembrava avere consegnato ai partenopei lo scudetto. I bianconeri invece, dopo un finale rocambolesco, si presentano oggi da Campioni d’Italia in carica e decisi a ribadire la propria superiorità sugli avversari anche nello scontro diretto.

17.30: Sono passati poco meno di 2 anni dall’ultima vittoria della Juventus sul Napoli, 2-1 a fine ottobre 2016 grazie a Bonucci ed Higuain con momentaneo 1-1 napoletano di Callejon; il pareggio manca invece dal lontano campionato 2010/2011, quando è finita 2-2. Per lungo tempo invece rimarrà nel ricordo degli amanti del calcio la sfida dello scorso anno, vinta dal Napoli grazie al gol di Koulibaly e che sembrava avere consegnato di fatto ai partenopei la vittoria dello scudetto.

17.26: I bianconeri sono stati un rullo compressore: 6 partite e 6 vittorie, 18 punti in classifica e 3 in Champions League. Ora il Napoli, un remake della sfida scudetto dell’anno scorso, quando Koulibaly gelò l’Allianz Stadium con un colpo di testa nel finale. Ora gli azzurri hanno cambiato allenatore e inseguono i bianconeri, distanti 3 punti. Allegri è ancora indeciso se schierare Bernardeschi – in un ottimo momento di forma – e Paulo Dybala, reduce dal primo gol stagionale in Serie A contro il Bologna.

17.24: Entrano le squadre per il riscaldamento all’Allianz Stadium.

17.21: Sono 15 punti del Napoli, secondo posto e un Insigne versione bomber: 5 reti in 7 partite per “Lorenzinho”, protagonista di un ottimo inizio di stagione. Ancelotti ha preso una squadra da 91 punti e ha cercato di mantenere i concetti di Sarri, portando anche le sue idee. Arkadiusz Milik – finalmente in forma e senza l’incubo degli infortuni – ha segnato 3 reti in 5 gare togliendo il posto a Mertens, da record nelle ultime stagioni. Ora il bomber polacco si candida per una gara da protagonista allo Stadium.

17.20: Juventus e Napoli si sono affrontate 144 volte in Serie A: i bianconeri hanno vinto 66 volte contro i 31 successi degli azzurri. La Juventus, poi, ha perso l’ultima sfida interna in Serie A contro il Napoli (1-0, aprile 2018): gli azzurri non hanno mai vinto due partite di fila a Torino contro i bianconeri in Serie A. Oltre la sconfitta con il Napoli, inoltre, la Juventus ha perso solo una (contro la Lazio) delle ultime 59 partite giocate in casa in Serie A (53 vittorie e 4 pareggi). La Juventus è a punteggio pieno in questo campionato: solo in quattro occasioni in totale nella storia del club i bianconeri hanno trovato il successo in tutte le prime 7 partite di A, l’ultima nella stagione 2005/06. Dall’inizio del 2016/17 ad oggi, infine, il Napoli è la squadra che ha segnato più gol (89) e vinto più partite (29) in trasferte in Serie A.

17.18: Ancelotti punta sull’ormai consolidato 4-4-2 con Mertens preferito a Milik davanti, con Insigne. Zielinski partirà da esterno sinistro e cercherà con alcuni dei suoi strappi di mettere in difficoltà la difesa bianconera.

17.14: Allegri opta per il tridente Ronaldo, Dybala e Mandzukic con Bernardeschi in partita. Un 4-3-3 con Emre Can, Pjanic e Matuidi a centrocampo davanti all’ormai solita difesa a quattro con Cancelo ed Alex Sandro esterni e coppia centrale composta da Chiellini e Bonucci davanti a Szczesny.

17.11: Di seguito le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Massimiliano Allegri

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Mertens, Insigne. All. Carlo Ancelotti

17.10: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Napoli, big match della settima giornata di campionato di Serie A 2018-2019.

