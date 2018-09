Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Serie A 2018-2019. C’è Bernardeschi, ancora panchina per Dybala

Il massimo campionato italiano di calcio non si ferma mai: la settima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà oggi, sabato 29 settembre, e si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, con il match di cartello tra le prime due della classe: alle ore 18.00 si giocherà Juventus-Napoli, con in palio il primato in classifica.

La Vecchia Signora infatti ha vinto le prime sei partite e guida la classifica a punteggio pieno con 18 punti, mentre i partenopei inseguono a tre lunghezze, avendo perso ad inizio settembre in casa della Sampdoria. Dopo l’ampio turnover varato nel turno infrasettimanale, entrambi gli allenatori si presentano con la formazione tipo alla grande sfida.

La Juventus schiererà Szczesny in porta, Cancelo, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro in difesa, in mediana spazio ad Emre Can, Pjanic e Matuidi, infine in avanti giocheranno Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Il Napoli risponderà con Ospina tra i pali, Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui in difesa, Callejon, Allan, Hamsik e Zielinski in mezzo al campo, Insigne e Mertens di punta.

Di seguito le probabili formazioni del big match della settima giornata di Serie A:

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All.: Allegri.

Napoli: Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens. All.: Ancelotti.













