Calendario Serie A oggi: 3 anticipi di lusso, gli orari e come vederli in tv su Sky e Dazn

Oggi sabato 29 settembre si giocano tre anticipi validi per la settima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, si preannuncia un turno davvero molto succulento con tre anticipi di lusso che desteranno l’attenzione di milioni di appassionati e tifosi. Ci sarà davvero da divertirsi, dal pomeriggio alla sera senza un minuto di tregua: si incomincia alle ore 15.00 con l’attesissimo derby della capitale tra Roma e Lazio, poi alle ore 18.00 l’eterna sfida tra Juventus e Napoli che potrebbe già essere importante in ottica scudetto, si chiude in bellezza con l’anticipo serale tra Inter e Cagliari con i nerazzurri che cercano conferme a San Siro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio dei tre anticipi della settima giornata di Serie A 2018-2019 (sabato 29 settembre). Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky o in diretta streaming su Dazn come da specifiche.

SABATO 29 SETTEMBRE:

15.00 Roma-Lazio (diretta tv su Sky, diretta streaming su Sky Go, DIRETTA LIVE scritta su OASport)

18.00 Juventus-Napoli (diretta tv su Sky, diretta streaming su Sky Go, DIRETTA LIVE scritta su OASport)

20.30 Inter-Cagliari (diretta streaming su Dazn)













Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com