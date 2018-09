VIDEO Juventus-Napoli 3-1, gli highlights e i gol della partita: Cristiano Ronaldo fenomeno, doppietta di Mandzukic

CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI JUVENTUS-NAPOLI

La Juventus ha sconfitto il Napoli per 3-1 nell’anticipo della settima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I bianconeri hanno così infilato la settima vittoria consecutiva in campionato allungando definitivamente in classifica: partita perfetta dei Campioni d’Italia che hanno vinto con autorevolezza lo scontro diretto contro i partenopei.

Gli azzurri erano passati in vantaggio gol gol di Mertens bravo a sfruttare l’intesa tra Allan e Callejon, poi però è salito in cattedra Cristiano Ronaldo: finte ubriacanti sulla sinistra e cross in mezzo per Mandzukic, legnata dal limite e pallone sul palo che viene raccolto sempre dal croato bravo a trovare la doppietta, poi il sigillo finale firmato da Bonucci in scivolata nell’area piccola su deviazione di CR7 dopo un calcio d’angolo. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Juventus-Napoli, i gol e le azioni salienti della partita.

GOL DI MERTENS (0-1):

PRIMO GOL DI MANDZUKIC (1-1):

Cristiano Ronaldo manda Hysaj al bar e serve un assist perfetto per Mandzukic! #JuveNapoli pic.twitter.com/KdorAwQgBQ — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) September 29, 2018

SECONDO GOL DI MANDZUKIC (2-1):

Ronaldo forces the save and Mandzukic follows up to put Juve ahead. The champions are 41 minutes away from matching their best start ever #JuventusNapoli pic.twitter.com/5J77CASNm6 — Stateside Serie A #JuveNapoli (@StatesideSerieA) September 29, 2018

GOL DI BONUCCI (3-1):

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS E LA SINTESI DI ROMA-LAZIO 3-1