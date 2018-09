Juventus-Napoli, Serie A 2018-2019: orario d’inizio e come vederla in tv

La corsa scudetto passa da qui. Juventus e Napoli si sfideranno oggi, sabato 29 settembre, nel match clou di questo avvio di campionato. All’Allianz Stadium le prime due della classe si daranno battaglia in una sfida che ha già il sapore di uno spareggio tricolore, sulla falsariga del duello che ha tenuto banco un anno fa nel campionato di Serie A.

Nell’ultimo confronto diretto a Torino tra le due squadre, un gol di Koulibaly al novantesimo mandò in visibilio l’intera tifoseria partenopea, che iniziò a credere nell’ipotesi di effettuare il sorpasso in extremis prima della doccia fredda una settimana dopo in quel di Firenze. Ma la Juventus all’Allianz vanta precedenti sensazionali contro il Napoli e ha sempre vinto in tutti i confronti prima del ko dello scorso aprile.

Allegri farà leva sulla classe di Cristiano Ronaldo, il colpo di mercato del secolo, e sulla vena realizzativa di un ritrovato Dybala per mettere in difficoltà la difesa degli azzurri. Ma anche Bernardeschi è in gran forma e potrebbe rivelarsi uno straordinario protagonista del match. Sul fronte opposto, Ancelotti, ex tecnico bianconero, si affiderà alla classe di un immenso Insigne, scatenato in questo avvio di stagione, per creare imbarazzi alla Juventus, finora impeccabile con 6 vittorie in altrettante partite, e colmare il gap di 3 punti che separa le due squadre in classifica. Milik sembra in vantaggio nel ballottaggio con Mertens per affiancare Insigne, ma intanto il Napoli ha ritrovato un’identità di gioco col nuovo assetto tattico ed è pronto a vendere cara la pelle e a provare ad espugnare nuovamente il fortino bianconero.

Il calcio d’inizio del match è fissato per le ore 18.00. Sarà possibile guardare la partita in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 per gli abbonati alla piattaforma satellitare Sky. Ma la gara sarà visibile anche in diretta streaming su pc, tablet o smartphone attraverso l’applicazione SkyGo.

PROGRAMMA E ORARIO

7^ giornata Serie A 2018-2019 – Sabato 29 settembre

Allianz Stadium, ore 18.00: Juventus-Napoli (diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1)













