LIVE Pagelle Juventus-Napoli in DIRETTA: 1-1. Mertens apre, Mandzukic risponde

Benvenuti alle PAGELLE LIVE di Juventus-Napoli, big match dell’ottava giornata della Serie A 2018/19. Alle ore 18.00 all’Allianz Stadium di Torino si affronteranno le prime due della classe, divise da appena tre punti. Da una parte i padroni di casa che provano l’allungo, dall’altra i partenopei che proveranno a bissare la vittoria della scorsa stagione. I bianconeri scenderanno in campo con il 4-3-3 con il tridente composto da Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo, con un robusto centrocampo composto da Emre Can, Pjanic e Matuidi, mentre il reparto difensivo vedrà Cancelo, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro, davanti a Szczesny. La squadra di Ancelotti, invece, dovrebbe puntare ancora al 4-4-2 di questa nuova edizione, con Ospina tra i pali, Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly e Mario Rui nei quattro di difesa, Callejon e Zielinski sulle fasce, con Allan e Hamsik centrali, mentre in attacco Insigne sarà di supporto a Mertens che ha vinto il ballottaggio con Milik. Sarà un sabato pomeriggio di grandi firme a Torino, un match da non perdere! Di seguito le PAGELLE LIVE della super-sfida, per monitorare istante per istante l’andamento dei 22 in campo.













PAGELLE JUVENTUS-NAPOLI

JUVENTUS (4-3-3)

Szczesny 6 – Ringrazia il palo sulla conclusione di Zielinski, sul gol si fa trovare in mezzo allo scambio

Joao Cancelo 6 – Chiamato a spingere, contribuisce all’errore del gol del Napoli

Bonucci 5.5 – Prova ad impostare e sbaglia in due occasioni. Nella seconda arriva il gol

Chiellini 6 – Sbroglia subito una occasione nel cuore dell’area di rigore, non in stile impeccabile, ma efficace

Alex Sandro 6 – Inizia subito con qualche errore di precisione di troppo

Emre Can 6 – Dovrà andare a chiudere sugli esterni con puntualità, ruolo fondamentale

Pjanic 5.5 – Tutto passerà dai suoi piedi, per il momento non vede spazio

Matuidi 6 – Il suo dinamismo sarà fondamentale

Dybala 5.5 – Non è ancora nel vivo del gioco e la Juve ne risente

Cristiano Ronaldo 6.5 – Scalda le mani di Ospina con un bolide poderoso in avvio, poi si inventa l’assist al bacio per il gol del pareggio di Madzukic

Mandzukic 6 – Dopo 25 minuti di match opaco Ronaldo gli serve un cross perfetto ed il croato non può che realizzare l’1-1 con uno stacco poderoso.

NAPOLI (4-4-2)

Ospina 6 – Attento sulle conclusioni di Ronaldo in avvio

Hysaj 6 – Dalla sua parte se la dovrà vedere con Matuidi, per cui potrà pensare anche

Raul Albiol 6 – Per il momento chiude tutto senza problemi

Koulibaly 6.5 – La sua forza fisico è l’ideale contro Mandzukic

Mario Rui 6 – Fino ad adesso Cancelo non è un problema, si becca un giallo per un’entrata dura su Pjanic

Allan 6.5 – Uomo ovunque del centrocampo, quantità e qualità. Nell’azione del gol recupera palla ed è determinante

Hamsik 6 – Il capitano ha sempre fatto bene contro la Juve e anche stasera ha iniziato nella giusta maniera

Callejon 6.5 – Serve l”assist per Mertens in un inizio positivo

Zielinski 6.5 – I suoi inserimenti saranno una spina nel fianco dei bianconeri e dopo 5 minuti colpisce subito uno splendido palo con un sinistro perfetto

Insigne 6 – In forma straripante e lo sta confermando anche in questo avvio

Mertens 6.5 – Gioca a sorpresa al posto di Milik, la sua rapidità potrebbe fare male alla Juve, e così è, facendosi trovare pronto al decimo minuto per il facile gol dell’1-0.

