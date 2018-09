Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Cristiano Ronaldo guida il tridente, out Dybala. Giocano Insigne-Mertens

Juventus-Napoli è il big match della settima giornata della Serie A 2018-2019 in programma sabato 29 settembre (ore 18.00). Le due squadre si affronteranno all’Allianz Stadium di Torino in uno scontro diretto da brividi che sarà fondamentale nella corsa verso lo scudetto. I bianconeri partiranno con tutti i favori del pronostico ma i partenopei venderanno cara la pelle e cercheranno di fare saltare il banco contro i Campioni del Mondo. Si preannuncia un incontro estremamente avvincente e vibrante aperto a ogni risultato, i due allenatori sono alle prese con gli ultimi dubbi di formazione e su quali uomini schierare in campo per una delle partite più importanti di questo avvio di stagione.

Max Allegri conferma ovviamente il tridente offensivo trascinato da Cristiano Ronaldo che sarà affiancato da Bernardeschi e Mandzukic mentre Dybala dovrebbe accomodarsi in panchina dopo la bella impressione destata nel turno infrasettimanale. Emre Can riprenderà spazio a centrocampo proprio come Szszesny, Chiellini e Alex Sandro che avevano saltato la gara di Bologna.

Carlo Ancelotti, invece, si affiderà nuovamente alla formazione titolare dopo l’ampio turnover di Parma. I partenopei scenderanno in campo con il consueto 4-4-2, Mertens e Insigne la copia offensiva supportata dai Hamsik, Zielinski, Callejon e Allan. Hysaj verrà rilanciato dal primo minuto sulla fascia, in una difesa completata naturalmente da Albiol, Koulibaly e Mario Rui davanti a Ospina. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Napoli, big match della settima giornata della Serie A 2018-2019.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens.













Foto: bestino / Shutterstock.com