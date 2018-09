LIVE Italia-Finlandia volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: azzurri per mettere in cassaforte l’accesso alla Final Six

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Davanti a 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, gli azzurri vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva per ipotecare la qualificazione alla Final Six della rassegna iridata: dopo aver infilato il pokerissimo tra Roma e Firenze, la nostra Nazionale non vuole più fermarsi e vuole regalare nuove emozioni al proprio pubblico per mettere in cassaforte l’accesso alla terza fase visto che a quel punto inizieremmo ad avere un vantaggio confortante nei confronti di Russia e Olanda.

Ivan Zaytsev e compagni partono con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare un avversario arcigno che darà l’anima e che proverà a metterci in difficoltà con il suo gioco di squadra. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno ben impressionato nella prima fase ma hanno ancora dei margini di miglioramento, insisteremo in attacco e dovremo picchiare al servizio per mettere in difficoltà i nordici.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.15. Buon divertimento a tutti.

Foto: FIVB