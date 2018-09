Volley, Mondiali 2018: Italia-Finlandia, vincere per ipotecare la Final Six! Gli azzurri per scaldare Milano e sognare in grande

Per ipotecare la Final Six e avvicinare l’ingresso tra le sei grandi del Pianeta. Sono questi gli obiettivi che l’Italia si prefigge questa sera (ore 21.15) in occasione della partita contro la Finlandia con cui inaugura la seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile: al Mediolanum Forum di Milano, gli azzurri vogliono mantenere la propria imbattibilità dopo le cinque vittorie conquistate nella prima fase e se la dovranno vedere contro la compagine nordica, avversario assolutamente alla portata da sconfiggere a tutti i costi per continuare a fare sognare un’intera Nazione.

La terza fase della rassegna iridata è davvero molto vicina ma serve un ultimo sforzo per vincere il girone (o essere tra le due migliori seconde), incamerare i tre punti contro la Finlandia rappresenterebbe un passo probabilmente decisivo anche perché a quel punto inizieremo ad avere un margine importante nei confronti di Russia e/o Olanda che si sfideranno nel pomeriggio. L’Italia non vuole fare sconti a nessuno, partirà con tutti i favori del pronostico e inseguirà il sesto successo consecutivo, un traguardo ampiamente raggiungibile considerando la caratura tecnica dei nostri rivali: quarti nella Pool D, dopo aver sconfitto soltanto Cuba e Porto Rico, i Vichinghi dovranno scalare una vera e propria montagna se vorranno tenere testa alla nostra Nazionale.

I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno giocato una discreta pallavolo nella prima fase, distinguendosi soprattutto per la fase offensiva e per il servizio, le nostre armi migliori che cercheremo di sfruttare anche questa sera insieme al supporto di un calorosissimo pubblico: dopo i pienoni di Firenze, questa sera ci saranno 12000 spettatori sugli spalti pronti a sostenere l’Italia e a condurla verso il successo. Ivan Zaytsev sarà chiamato a trascinarci come sempre, Simone Giannelli in cabina di regia per manovrare il nostro gioco, Osmany Juantorena pronto a schiacciare con insistenza: i nostri tre uomini di punta guidano il sestetto completato dal libero Massimo Colaci, dai centrali Simone Anzani e Daniele Mazzone, dal martello Filippo Lanza che deve alzare il suo livello di gioco.

Dall’altra parte della rete ci sarà la Finlandia allenata da Tuomas Sammelvuo, una formazione che punta tutto sull’unione del proprio gruppo e sull’affiatamento tra i ragazzi: non ci sono infatti prime donne, grandi individualità o fenomeni assoluti. I Vichinghi giocano una pallavolo davvero molto semplice, è una delle poche Nazionali a schierare ancora gli universali (nella fattispecie Urpo Sivula ed Elviss Krastins) che posso creare qualche difficoltà per la loro imprevedibilità. L’uomo di punta può essere considerato il bomber Niko Suihkonen ma meritano di essere menzionati anche il centrale Tommi Siirila (in forza a Perugia) e l’attaccante Sakari Maekinen. Agli Europei 2015 li battemmo agli ottavi di finale per 3-0 perdendo poi in semifinale contro la Slovenia e concludendo con il bronzo.

Foto: Valerio Origo