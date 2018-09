Volley, Mondiali 2018: Italia-Finlandia, i Vichinghi ai raggi X. Tra universali e incognite, azzurri favoriti ma…

Giovedì 21 settembre (ore 21.15) l’Italia tornerà in campo ai Mondiali 2018 di volley maschile per affrontare la Finlandia nella prima partita della seconda fase. Al Mediolanum Forum di Milano gli azzurri, davanti a 12000 spettatori, se la dovranno vedere contro la compagine nordica che ha concluso la Pool D di Varna al quarto posto, battendo soltanto Cuba e Porto Rico mentre ha perso tutti gli altri incontri (Polonia, Bulgaria e Iran, strappando un punto ai persiani). Sulla carta la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico ma non deve sottovalutare un avversario tecnicamente inferiore ma che darà l’anima per cercare l’impresa e per rimanere in corsa in ottica terza fase.

La Finlandia è allenata da Tuomas Sammelvuo, punta tutto sull’unione del proprio gruppo e sull’affiatamento tra i ragazzi: non ci sono infatti prime donne, grandi individualità o fenomeni assoluti. I Vichinghi giocano una pallavolo davvero molto semplice e lineare, senza particolari fronzoli o grandi variazioni: cercano di difendersi in maniera ordinata dietro e di puntare su dei contrattacchi precisi, sfruttano una buona altezza media per cercare di farsi valere sottorete e a muro. Quasi tutti i giocatori militano nel modesto campionato locale, è una delle poche Nazionali a giocare ancora con gli universali (nella fattispecie Urpo Sivula ed Elviss Krastins) che posso creare qualche difficoltà per la loro imprevedibilità.

L’uomo di punta può essere considerato il bomber Niko Suihkonen ma meritano di essere menzionati anche il centrale Tommi Siirila (in forza a Perugia) e l’attaccante Sakari Maekinen. La Finlandia ha concluso i Mondiali 2014 al nono posto, al suo ritorno alla rassegna iridata dopo 32 anni di assenza. Questo Paese è balzato agli onori della cronaca della pallavolo internazionale sotto la guida di Mauro Berruto quando concluse al quarto posto gli Europei 2007 perdendo la semifinale con la Spagna di Anastasi al tie-break e il match per il bronzo contro la Serbia. Agli Europei 2015 li battemmo agli ottavi di finale per 3-0 perdendo poi in semifinale contro la Slovenia e concludendo con il bronzo.













Foto: FIVB