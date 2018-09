Volley, Mondiali 2018: l’Italia si qualifica alla terza fase se… Tutte le ipotesi: si può festeggiare contro la Finlandia?

Questa sera (ore 21.15) l’Italia affronterà la Finlandia ai Mondiali 2018 di volley maschile: al Mediolanum Forum di Milano si apre la seconda fase, gli azzurri vanno a caccia della vittoria che permetterebbe di ipotecare la qualificazione alla Final Six. L’accesso alla terza fase della rassegna iridata è davvero a un passo per la nostra Nazionale che, grazie ai cinque successi conquistati tra Roma e Firenze, è molto vicina al raggiungimento del traguardo. L’Italia può già qualificarsi questa sera alla terza fase? Matematicamente no, ma vediamo tutte le ipotesi.

L’ITALIA SI QUALIFICA ALLA TERZA FASE DEI MONDIALI 2018 SE:

– Se l’Italia dovesse battere la Finlandia per 3-0 o 3-1 allora salirebbe a 6 vittorie con 18 punti all’attivo e un quoziente set di 18-2 (o 18-3).

– L’Italia, in caso di vittoria netta contro i nordici, sarebbe a un passo dalla Final Six. Molto dipenderà però anche dall’esito di Olanda-Russia che si affronteranno alle ore 17.00: in caso di vittoria per 3-0 o 3-1, i Campioni d’Europa salirebbero a 4 vittorie (13 punti, 15-6 o 15-7 il quoziente set) scavalcando così gli orange che rimarrebbero fermi a 4 vittorie (11 punti, 12-11 o 13-11 il quoziente set); un clamoroso successo dei tulipani eliminerebbe sostanzialmente i russi dalla competizione e permetterebbe ad Abdel Aziz e compagni di salire a quota 5 vittorie (13 o 14 punti). In tutti i casi il vantaggio dell’Italia sulla seconda classificata sarebbe dunque ancora troppo esiguo per festeggiare matematicamente ma ci metterebbe in una posizione di lusso: dovremo aspettare le partite del fine settimana.

– Un ipotetico 3-2 della Russia sull’Olanda, accompagnato dal 3-0 dell’Italia sulla Finlandia, ci spedirebbe davvero a pochi centimetri dalla terza fase. La nostra Nazionale salirebbe infatti a 6 vittorie (18 punti, 18-2 il quoziente set) con due vittorie e 6 punti di vantaggio su Olanda e Russia (4 successi, 12 punti, 15-8 e 14-11 i due quozienti set). Cosa dovrebbe fare l’Italia conquistare matematicamente il primo posto? Ipotizzando un doppio 3-0 della Russia allora ci servirebbe vincere complessivamente tre set nelle partite del weekend. Il secondo posto sarebbe invece già matematico questa sera, ma non sapremo se sarà ancora uno dei due migliori secondi posti.













Foto: Valerio Origo