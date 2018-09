Volley, Mondiali 2018: Italia-Finlandia, il sestetto titolare degli azzurri e le probabili formazioni

L’Italia vuole continuare a sognare in grande ai Mondiali 2018 di volley maschile e questa sera (ore 21.15) affronterà la Finlandia nella prima partita della seconda fase. Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, gli azzurri partiranno con i favori del pronostico e andranno a caccia di quel successo che ci avvicinerebbe ulteriormente alla Final Six: la nostra Nazionale non deve più fermarsi e vuole puntare sempre più in alto, l’ingresso tra le sei grandi del Pianeta è ora davvero a un passo.

Il CT Chicco Blengini confermerà naturalmente il sestetto titolare visto nelle prime cinque uscite, la formazione che dà le maggiori garanzie: l’opposto Ivan Zaytsev per picchiare il più forte possibile, le mani fatate di Simone Giannelli in cabina di regia, la solidità di Osmany Juantorena affiancato di banda da Filippo Lanza, che deve dare delle risposte importanti, al centro Daniele Mazzone e Simone Anzani pronti a farsi sentire a muro, Massimo Colaci il libero.

La Finlandia cercherà di puntare sull’opposto Sivula e sul martello Krastins (in lista come “universali”, sostantivo ormai dimenticato) ma attenzione anche all’altro martello Makinen e al centrale Siirila. Di seguito il sestetto titolare degli azzurri e le probabili formazioni di Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile:

ITALIA: Giannelli – Zaytsev, Juantorena – Lanza, Anzani – Mazzone, Colaci

FINLANDIA: Tervaportti – Sivula, Makinen – Krastins, Sinkkonen – Siirila, Kerminen













Foto: Valerio Origo