Tour de France 2018, quindicesima tappa Millau-Carcassonne: frazione da fuga, c’è il terreno per attaccare

La quindicesima tappa del Tour de France 2018 sembra particolarmente adatta agli attaccanti. Il percorso di 181 km da Millau a Carcassonne presenta infatti diverse salite che premieranno chi saprà osare. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della quindicesima tappa del Tour de France 2018.

Continui saliscendi fin dalla partenza con la breve salita di Côte de Luzençon (3,1 km al 5,9%) dopo appena sei chilometri, un trampolino perfetto per lanciare la fuga. Poi ci sarà un tratto di falsopiano fino al km 50 dove inizia la salita del Col de Slé (10,2 km al 4,9%). Una lunga discesa, intervallata da diversi tratti in contropendenza, porterà i corriodori al traguardo volante di Mazamet ai -60 km. Qui inizia la salita di Pic de Nore, GPM di prima categoria con una lunghezza di 12,3 km e una pendenza media del 6,3%. Dallo scollinamento al traguardo ci saranno 41 km, di cui i primi venti in discesa e gli altri tutti in pianura. Difficile ipotizzare che si muoveranno i big, ma vedremo sicuramente diversi attacchi per la vittoria di tappa o per provare a rientrare in classifica.

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2018

Prima tappa: Noirmoutier En-L’ile-Fontenay Le-Comte

Seconda tappa: Mouilleron Saint Germain-La Roche Sur-Yon

Terza tappa: cronometro a squadre Cholet

Quarta tappa: La Baule-Sarzeau

Quinta tappa: Lorient-Quimper

Sesta tappa: Brest-Mur De Bretagne

Settima tappa Fougeres-Chartres

Nona tappa: Arras Citadelle-Roubaix

Decima tappa: Annecy-Le Grand Bornard

Undicesima tappa: Albertville-La Rosiere

Dodicesima tappa: Bourg Saint Maurice-Alpe D’Huez

Tredicesima tappa Bourg D’Oisans-Valence

Quattordicesima tappa Saint-Paul Trois Chateaux-Mende

