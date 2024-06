Jasmine Paolini si ripete anche a Parigi. Ancora ottavi Slam ed ora la sfida con Avanesyan

Continua il meraviglioso Roland Garros per i colori azzurri. Dopo Matteo Arnaldi, Jannik Sinner ed Elisabetta Cocciaretto, anche Jasmine Paolini riesce a conquistare gli ottavi di finale, replicando il risultato già ottenuto ad inizio anno all’Australian Open. Una vittoria contro la canadese Bianca Andreescu in tre set con il punteggio di 6-1 3-6 6-0 in un’ora e trentasei minuti di gioco. Un successo che poteva anche essere più netto se la toscana avesse sfruttato le tante occasioni avute nel secondo set.

Adesso per Paolini c’è davvero una straordinaria occasione di raggiungere per la prima volta i quarti di finale in uno Slam, visto che si troverà ad affrontare la russa Elina Avenesyan, numero 70 del mondo, che ha sconfitto a sorpresa la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero sette, al termine di una pazzesca battaglia di quasi tre ore per 3-6 6-3 7-6.

Tornando alla partita Paolini ha ottenuto il 71% dei punti quando ha servito la prima, sfruttando anche le difficoltà al servizio di Andreescu (sotto il 50% sia con la prima sia con la seconda). Ci sono più vincenti per la canadese (29 contro 26), ma anche più errori non forzati (24 contro 14).

Il primo set è un monologo dell’azzurra. Inizio scoppiettante per Jasmine, che strappa subito il servizio nel secondo gioco alla canadese. Andreescu continua a sbagliare, mentre dall’altra parte della rete Paolini non concede nulla e ha il pieno controllo degli scambi. Arriva un nuovo break nel quarto gioco per la toscana, che vola sul 4-0. Andreescu riesce ad accorciare nel quinto game, ma in quello successivo arriva un altro break per Paolini, che alla seconda occasione trova uno splendido dritto per salire 5-1. L’azzurra chiude la prima frazione sul 6-1 in appena ventotto minuti.

Paolini ha l’occasione di allungare quasi subito nel secondo set, avendo una palla break nel terzo gioco, che Andreescu annulla con un ace. Il set si decide con ogni probabilità nel settimo game, dove Paolini non sfrutta ben quattro palle break e soprattutto sulla seconda ci sono i rimpianti per l’errore di dritto. Purtroppo la toscana risente dell’occasione mancata e perde il servizio nel game successivo, non riuscendo a chiudere un dritto veramente comodo a campo scoperto. La canadese vince il secondo set per 6-3.

Nonostante il set perso in quella maniera rocambolesca, Paolini non si lascia trasportare da energie negative e parte fortissimo nel terzo. Il break arriva subito nel secondo game dopo una difesa straordinaria ed un recupero miracoloso di rovescio. L’azzurra non si ferma più e strappa ancora il servizio all’avversaria nel quarto gioco, scappando sul 4-0. Non c’è davvero più partita e Jasmine ottiene un altro break, chiude 6-0 e vola agli ottavi di finale.