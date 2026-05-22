WTA Strasburgo 2026, la favorita Mboko e l’outsider Navarro volano in finale

Il torneo WTA di Strasburgo torna in campo per le semifinali. Saranno la prima favorita del tabellone francese e un’outsider a caccia dello standard di rendimento che sembrava perduto ad affrontarsi nella sfida decisiva. La canadese Victoria Mboko e l’americana Emma Navarro volano in finale al termine di due partite dall’andamento decisamente opposto.

Nel primo incontro di giornata Emma Navarro domina la connazionale Ann Li 6-1 6-3 in un’ora e diciotto minuti. La numero 39 WTA, dopo aver salvato quattro palle break nel gioco di apertura, prende definitivamente il largo, toglie due volte il servizio all’avversaria, vola sul 5-0 e trasforma il primo set point per il comodo 6-1 in poco più di trenta minuti.

La musica non cambia nel secondo parziale. Navarro opera il break in apertura, strappa nuovamente il servizio all’avversaria per involarsi sul 4-1. Ann Li reagisce con l’ultimo sussulto di orgoglio e rientra sul 5-3. Navarro però non si scompone, ottiene un nuovo break e trasforma il primo match point per il definitivo 6-3.

Nella seconda semifinale Victoria Mboko, testa di serie numero uno, doma la romena Jaqueline Cristian 7-6(3) 3-6 6-2 al termine di una maratona di due ore e quarantasei minuti. La prima favorita del tabellone parte male, incassa il break nel secondo gioco e si ritrova sotto 5-2 prima di una inesorabile rimonta che le consente di impattare sul 5-5. Mboko, dopo l’1-1 iniziale, assume il comando delle operazioni e si aggiudica il parziale con un perentorio 7-3.

Cristian non si scoraggia, salva tre palle break nel secondo gioco, strappa il servizio alla rivale nel terzo e nel quinto game per il 4-1. La canadese recupera uno dei due servizi persi e accorcia 4-2. La romena non concede però sconti sulla propria battuta e chiude 6-3 al secondo set point. L’equilibrio nel terzo parziale si rompe al terzo gioco quando la tennista nordamericana firma il break del 2-1. Mboko continua a premere sull’acceleratore, toglie il servizio all’avversaria per il 5-2 e chiude 6-2 al primo match point.