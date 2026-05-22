ATP Amburgo 2026, Ignacio Buse batte Kovacevic e conquista la prima finale

Giornata indimenticabile per Ignacio Buse. Il tennista peruviano ha conquistato la sua prima finale della carriera nel circuito maggiore e lo ha fatto nell’ATP 500 di Amburgo. Il numero 57 del mondo ha sconfitto in due set l’americano Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e quattro minuti di gioco.

Buse è stato dominante nei propri turni di servizio. Il sudamericano non ha concesso palle break nei propri turni di servizio e soprattutto ha vinto il 93% dei punti quando ha servito la prima e l’86% con la seconda. Alla fine sono stati dodici i vincenti di Buse contro i 7 di Kovacevic, che ha invece commesso 24 errori non forzati contro i 7 del peruviano.

Il primo set è un monologo del tennista peruviano. Buse strappa il servizio all’avversario nel terzo game e poi replica il tutto anche nel quinto gioco, scappando sul 4-1. Il numero 57 della classifica mondiale non concede nulla a Kovacevic e va così a prendersi il primo set in suo favore per 6-1.

Nel secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio e regna l’equilibrio. Molti game vengono vinti a zero e si arriva con Buse avanti sul 5-4. Nel decimo game il tennista peruviano si procura un match point e lo sfrutta immediatamente, strappando il servizio all’avversario e chiudendo sul 6-4.