WTA Strasburgo 2026: derby canadese Mboko-Fernandez ai quarti, Alexandrova out

Quattro secondi turni e due ultimi primi turni si sono giocati oggi al WTA 500 di Strasburgo, il maggiore degli eventi su tutta l’area tennistica di questa settimana per quel che concerne il femminile. Sorprese, nomi pesanti che cadono e partite attese: si può tutto riassumere così.

A chiudere il programma, del resto, c’è la canadese Victoria Mboko, che batte Lois Boisson, la francese che l’anno scorso ha fatto sognare tutti al Roland Garros, ma che non ha poi avuto particolare fortuna con gli infortuni, per buona misura. Ora il derby con Leylah Fernandez, vittoriosa in lotta sulla polacca Magdalena Frech.

E sembra rivedersi Daria Kasatkina: l’ormai australiana, dopo la russa Liudmila Samsonova, batte anche l’americana Peyton Stearns con un rotondo 6-1 6-3 e attende la vincente di Tauson-Cristian (rimane da capire se la schiena della danese, dopo Roma e non solo, è tornata a livelli quantomeno in grado di lasciarla stare in campo). C’è però anche la sorpresa di Ann Li: l’americana estromette la numero 2 del seeding, la russa Ekaterina Alexandrova, e lo fa in stile, con un 4-6 6-4 6-3.

Disputati anche, come si diceva, due primi turni. Uno è quello che vede Shuai Zhang, entrata da lucky loser per il forfait di Madison Keys, sorprendere a suo modo: la cinese rimonta la spagnola Cristina Bucsa dopo cinque match point annullati. L’altro è quello della sua avversaria, la francese Diane Parry, che batte sia Emma Raducanu che i tanti dubbi della britannica verso il Roland Garros.

RISULTATI WTA STRASBURGO 2026 OGGI

SECONDI TURNI

Mboko (CAN) [1] [WC]-Boisson (FRA) [WC] 6-4 6-3

Fernandez (CAN) [7]-Frech (POL) 6-4 3-6 6-4

Kasatkina (AUS) [Q]-Stearns (USA) 6-1 6-3

Li (USA)-Alexandrova [2] 4-6 6-4 6-3

PRIMI TURNI

Zhang (CHN) [LL]-Bucsa (ESP) 2-6 7-6(7) 7-5

Parry (FRA) [WC]-Raducanu (GBR) 6-4 7-6(4)