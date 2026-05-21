WTA Strasburgo 2026, Mboko e Ann Li approdano in semifinale

Il torneo WTA di Strasburgo torna in campo per i quarti di finale. Rispetta il pronostico favorevole della vigilia la canadese Victoria Mboko, prima favorita del seeding francese ed unica testa di serie ad avanzare in semifinale. La statunitense Ann Li sorprende la ceca Marie Bouzkova.

Nel derby canadese Victoria Mboko, testa di serie numero uno, piega la connazionale Leylah Fernandez, settima favorita del tabellone, 6-4 6-4 in un’ora e trentatré minuti. La numero nove WTA, dopo aver perso il gioco di apertura, scappa sul 5-1, subisce il ritorno della rivale, ma chiude 6-4 al settimo set point. Nel secondo parziale Mboko scappa sul 3-0 con due break, ne cede uno per l’immediato 3-1, ma difende il vantaggio acquisito fino alla fine e chiude 6-4 al secondo match point.

In apertura di programma l’americana Ann Li regola la ceca Marie Bouzkova 6-3 7-5 in un’ora e quarantasei minuti. La statunitense, dopo aver subito il break in apertura, aumenta i giri del motore, inanella una serie di cinque giochi consecutivi strappando due volte il servizio alla rivale e chiude il parziale di apertura sul 6-3 alla seconda opportunità. Nel secondo set la ceca recupera il break iniziale e si porta sul 5-3, ma Ann Li non molla la presa, inanella quattro giochi consecutivi e timbra il decisivo 7-5 al secondo match point.

La romena Jaqueline Cristian doma l’australiana Daria Kasatkina 7-6(3) 3-6 6-2 in due ore e trentasei minuti. Un primo set caratterizzato da sette break in dodici giochi si risolve al tie-break: la numero 33 del ranking parte forte, vola sul 5-1 e chiude sul 7-3 al secondo set point. Il secondo set si sviluppa a strappi: l’australiana scappa sul 3-0, la rivale recupera sul 3-3, ma Kasatkina, con un nuovo strappo, sigla il 6-3 con cui impatta la contesa. Nella frazione decisiva Cristian firma il break in apertura, strappa nuovamente il servizio all’avversaria e chiude 6-2 alla prima palla match.

L’americana Emma Navarro, numero 39 WTA, rimonta la cinese Shuai Zhang 2-6 7-6(5) 6-2 in due ore e trentuno minuti. L’asiatica parte forte, vola 4-0 e chiude 6-2 al quinto set point. Nella seconda partita l’americana si porta sul 4-2, subisce la rimonta della rivale e s’impone 7-5 al tie-break. Nel terzo Navarro emerge in maniera prepotente alla distanza dopo lo 0-2 iniziale, si aggiudica sei giochi consecutivi e chiude 6-2 al terzo match point.