Il ranking ATP degli italiani prima del Roland Garros: Sinner vola, Musetti non gioca, Cobolli e Darderi tra i nobili

La terra rossa di Parigi si appresta a ospitare il Roland Garros 2026, il secondo Slam della stagione che andrà in scena da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Gli italiani si presenteranno con grandi ambizioni, ma quale sarà il loro piazzamento nel ranking ATP alla vigilia del torneo? Jannik Sinner svetta da numero 1 del mondo con 14.750 punti all’attivo, bottino superlativo incrementato con i cinque Masters 1000 vinti negli ultimi due mesi e mezzi.

Il superlativo tour de force trionfale tra il Sunshine Double sul cemento statunitense e la tripletta sulla terra rossa europea hanno permesso al fuoriclasse altoatesino di distanziare sensibilmente lo spagnolo Carlos Alcaraz (11.960), che non difenderà il titolo nella capitale transalpina. Lorenzo Musetti è uscito dalla top-10 dopo l’eliminazione agli Internazionali d’Italia ed è alle prese con un infortunio che gli impedirà di partecipare al Roland Garros: al momento è undicesimo, ma con una cambiale importante all’orizzonte.

Flavio Cobolli ha perso un paio di posizioni con la prematura eliminazione ad Amburgo ed è scivolato in quattordicesima piazza, restando comunque il numero tre d’Italia. Il romano ha infatti scongiurato il rischio di subire il sorpasso da parte di Luciano Darderi, che ha perso ai quarti di finale sulla terra rossa tedesca ed è sceso di un gradino: ora è diciassettesimo, scavalcato dal norvegese Casper Ruud.

Quattro italiani stazionano dunque nella top-20 alla vigilia del secondo Slam della stagione, poi bisogna scendere in 70ma piazza per trovare Lorenzo Sonego e in 73ma per pescare Mattia Bellucci. Suono fuori dalla top-100, invece, Matteo Arnaldi (104mo) e Matteo Berrettini (105mo).

RANKING ATP ITALIANI PRIMA DEL ROLAND GARROS

1. Jannik Sinner 14.750

11. Lorenzo Musetti 3.115

14. Flavio Cobolli 2.340

17. Luciano Darderi 2.260

70. Lorenzo Sonego 815

73. Mattia Bellucci 777

104. Matteo Arnaldi 586

105. Matteo Berrettini 585

124. Andrea Pellegrino 507

128. Francesco Maestrelli 490