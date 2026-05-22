Dominio Mercedes nelle libere a Montreal. Antonelli davanti a Russell, Ferrari seconda forza

Andrea Kimi Antonelli ha realizzato la miglior prestazione assoluta nella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio del Canada 2026, valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il giovane pilota italiano, leader del campionato con all’attivo una striscia di tre pole e vittorie di fila, ha primeggiato nella simulazione di qualifica con gomme soft sul circuito cittadino di Montreal confermandosi uno dei favoriti principali per il prosieguo di un insidioso weekend dal formato Sprint.

1’13″402 il tempo siglato dal diciannovenne di Casalecchio di Reno, che ha preceduto di 142 millesimi il compagno di squadra britannico George Russell (autore di un testacoda senza conseguenze nel finale) e di oltre sette decimi tutti gli altri. Mercedes, che ha portato in Canada un importante pacchetto di aggiornamenti, ha fatto letteralmente il vuoto sul resto della concorrenza nel time-attack con gomme morbide in attesa del primo vero esame previsto tra poche ore nella Sprint Qualifying.

Distacchi abissali ma buon risultato tutto sommato a livello di posizioni per la Ferrari, seconda forza in campo in questa FP1 con il terzo posto di un solido Lewis Hamilton a 774 ed il quarto di Charles Leclerc a 953 millesimi dalla vetta subito davanti alla Red Bull di un Max Verstappen reduce dalle fatiche della 24 Ore del Nurburgring al Nordschleife.

Più lontane le McLaren motorizzate Mercedes, con Lando Norris (grande protagonista a Miami) quinto a 1.397 e Oscar Piastri settimo a 1.561 dalla vetta. Completano la top10 Arvin Lindblad con la Racing Bulls, Nico Hulkenberg con la Audi e Fernando Alonso con l’Aston Martin.

CLASSIFICA FP1 GP CANADA F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:13.402

2. George Russell (Mercedes) +0.142

3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.774

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0.953

5. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.964

6. Lando Norris (McLaren) +1.397

7. Oscar Piastri (McLaren) +1.561

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2.050

9. Nico Hulkenberg (Audi) +2.296

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +2.461

11. Gabriel Bortoleto (Audi) +2.812

12. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +2.851

13. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +3.095

14. Alexander Albon (Williams) +3.240

15. Carlos Sainz (Williams) +3.258

16. Pierre Gasly (Alpine) +3.407

17. Lance Stroll (Aston Martin) +3.576

18. Liam Lawson (Racing Bulls) +4.029

19. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +4.368

20. Valtteri Bottas (Cadillac) +4.466

21. Sergio Perez (Cadillac) +4.524

22. Franco Colapinto (Alpine) No Time