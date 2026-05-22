ATP Ginevra 2026: Tien all’ultimo respiro su Bublik, Navone sorprende Ruud

Epilogo abbastanza particolare, quello che andrà in scena all’ATP 250 di Ginevra. Domani, in finale, a sfidarsi saranno l’argentino Mariano Navone e l’americano Learner Tien. Nella sostanza, tutto il contrario di ciò che avrebbero supposto i pronostici, ma la questione va vista un po’ più nel dettaglio.

Navone, va detto, inizia davvero male la sua semifinale con Casper Ruud. Il norvegese va subito avanti 2-0 vincendo otto punti consecutivi, salvo poi perderne altrettanti nell’iniziare a subire una serie di quattro giochi consecutivi, l’ultimo dei quali tenuto ai vantaggi dall’argentino che, però, si fa riprendere sul 4-4. Il destino, però, è favorevole al sudamericano, che sotto 4-5 vince gli ultimi tre game e il set. A decidere tutto i primi tre giochi del secondo parziale, tutti in lotta, tutti con servizi persi, ma che lanciano Navone verso il controllo del match e la successiva vittoria per 7-5 6-2 in un’ora e 42 minuti.

Paradossalmente più breve di cinque minuti, ma non meno intensa, la seconda semifinale. Nel primo set, semplicemente, dopo i primi due game non c’è lotta: si va a una velocità quasi irreale per i tempi moderni e Tien si prende il primo set nei confronti del kazako Alexander Bublik per 6-1, in soli 17 minuti peraltro. Cambia la musica nel secondo parziale, in cui è proprio Bublik a partire meglio andando sul 3-0, facendosi recuperare però fino al 4-4. Chiave di tutto il nono gioco, nel quale il kazako salva una palla break ed è poi egli stesso a strappare la battuta a zero per allungare il match. Il terzo parziale vede ancora Bublik partire subito a razzo, ma il break subito guadagnato lo perde a 15 in men che non si dica. I due, in questo modo, arrivano al tie-break senza grandi brividi. Qui Tien scappa via fino al 6-1, poi rischia di buttare via tutto, ma alla fine riesce a chiudere per quello che in via definitiva è un 6-1 4-6 7-6(5).

Si tratterà della terza sfida, nonché prima sul rosso, tra Navone e Tien: bilancio di 1-1 con l’argentino che si impose a Indian Wells e l’americano che rispose a Hangzhou. In entrambe le situazioni si è trattato di 2025. Tien può diventare numero 18 del mondo, Navone può salire al 33° posto.