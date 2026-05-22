WTA Rabat 2026, Anhelina Kalinina e Petra Marcinko si sfideranno per il titolo

Si torna in campo per il penultimo atto. Il torneo WTA di Rabat decide le due giocatrici che domani si contenderanno il titolo. Saranno la sorpresa ucraina Anhelina Kalinina e la croata Petra Marcinko, favorita numero sei del tabellone, a confrontarsi nella sfida decisiva.

Nella prima semifinale Anhelina Kalinina domina l’ungherese Panna Udvardy, testa di serie numero sette, 6-0 6-3 in poco più di un’ora. La numero 84 WTA parte a razzo, travolge l’avversaria come un rullo compressore, le concede solo otto punti e chiude i conti al primo set point per il roboante 6-0.

Nel secondo set la giocatrice magiara si scuote e prova a tenere il passo della scatenata rivale. L’equilibrio si rompe però nel quinto gioco quando l’ucraina ottiene il break del 3-2. Kalinina difende il vantaggio acquisito, manca due opportunità del 5-2 e nel nono gioco strappa nuovamente il servizio all’ungherese per il definitivo 6-3.

Nella seconda semifinale Petra Marcinko, sesta testa di serie, regola la svizzera Jil Teichmann 7-6(2) 6-3 in un’ora e quarantasei minuti. La croata parte meglio, ottiene il break al quarto gioco e scappa sul 4-1. L’elvetica reagisce e completa la rimonta sul 4-4. Nessuna delle due riesce a sopravanzare l’avversaria e il tie-break diventa soluzione inevitabile. Marcinko, dopo aver perso il servizio in apertura, sgretola la rivale con un parziale devastante di 7-1 e chiude la prima frazione sul 7-2. La croata continua a spingere e, dopo i due break iniziali, prende il largo anche nella seconda frazione involandosi sul 5-1 prima di timbrare il decisivo 6-3 al secondo match point.